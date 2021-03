Falska svenska marina fartyg på nätet – pekas ut på positioner nära Ryssland

Det är Försvarsmakten som slår larm om att felaktig information om marinens fartyg vid flera tillfällen spridits på nätet. De falska positionerna har presenterats på kommersiella tjänster på nätet där det går att i realtid följa fartygsrörelser över hela jorden.

På nättjänsterna har svenska flottans fartygsrörelser visats – trots att de inte existerat i verkligheten, enligt Försvarsmakten.

– Vi har sett felaktigheter sporadiskt under en tid. Ett exempel är att det sett ut som om korvetten HMS Gävle kastat loss och varit ute och gått. Men det fartyget är under ombyggnation och har inte ens vatten under kölen, säger till DN Rebecca Landberg som är marinens kommunikationschef. Hon tillägger:

– I ett annat fall har samtliga fartyg varit ute så att det sett ut som om det bedrivs en övning i en viss formation utanför Karlskrona - trots att det inte varit en övning på den positionen, säger Rebecca Landberg.

DN kan visa en skärmdump på sådan falsk information från tjänsten MarineTraffic. Den visar en bild från februari i år. Nio fartyg i en halvcirkel löper ut från örlogshamnen i Karlskrona. Den som klickade på fartygssymbolerna fick reda på detaljinformation om att de alla tillhörde marinen. Men informationen var alltså falsk, enligt Försvarsmakten.

MarineTraffic har också redovisat uppgifter där en svensk korvett kört nära den ryska enklaven Kaliningrad, vilket marinen normalt inte gör med dessa fartyg.

Karttjänsten MarineTraffic visade i februari att nio av marinens fartyg löpte ut från Karlskrona – men det var falsk information. Foto: MarineTraffic

Finns det ett mönster med falsk information där fartygen uppträder längre österut i Östersjön än ni varit i verkligheten?

– Ja, svarar Rebecca Landberg.

De kommersiella tjänsterna som visar fartygstrafiken bygger på information från AIS-sändare på fartygen. AIS står för Automatic Identification System. Det är en del av säkerheten till sjöss. AIS-sändare på fartygen anger dess identitet, position, kurs och fart med ett ”spår” som visar hur fartyget kört.

– Det är en förtroendefråga om det framgår som att vi rör oss på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Det är personer från allmänheten som ringt in till Försvarsmakten och undrat om fartygsrörelserna stämmer.

En varning har också publicerats på Försvarsmaktens hemsida:

”Försvarsmakten ser allvarligt på händelserna då det är viktigt att den information som är öppen för allmänheten är korrekt, felaktigheter kan påverka sjösäkerheten samt förtroendet för myndigheten”.

Den falska informationen har enbart funnits på de webb-baserade tjänsterna. Den har inte dykt upp på de system som fartygen själva använder till sjöss. Det tyder på att systemen hackats för att lägga in falsk information. Ett av de företag det gäller är MarineTraffic.

– Eftersom AIS-data till sin natur är öppna källor, kan felaktiga och falska AIS-signaler förekomma, men det är extremt ovanligt, säger Georgios Hatzimanolis som är talesperson för MarineTraffic till DN. Han tillägger:

– Vi fortsätter att förbättra våra algoritmer för att hitta fel, så att vi får högsta möjliga kvalitet i vad vi visar på vår Live Map. Vi är mer än intresserade av att diskutera detta öppet med den svenska militären, vilket bägge sidor skulle ha nytta av, säger Georgios Hatzimanolis.