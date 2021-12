Fältarbetare flyttas för att stoppa gängen

Den 4 januari 2021 blev socialförvaltningen på Hisingen en enda enhet, tidigare hade arbetet varit uppdelat på tre olika kontor. Under den nya förvaltningens första arbetsår sköts en polis till döds i Biskopsgården och politikerna har efter det ropat på krafttag mot gängvåldet.

I ett tjänsteutlåtande som ligger för beslut i nämnden kommer nu den årsgamla förvaltningens första svar. De skriver att det kommer att krävas ”skarpa prioriteringar” om samhället ska lyckas stoppa nyrekryteringen så som politikerna vill. Förvaltningen vill därför fokusera sitt arbete på Biskopsgården, Backa/Brunnsbo och det område öster om Lundby som kallas Fyrklövern. I förslaget står det att ett sådant fokus kommer få effekter på annat håll: ”Det förebyggande arbetet behöver därmed stå tillbaka i andra områden på Hisingen.”

– Ja, ska vi lyckas så behöver vi göra prioriteringar, men exakt vilka det är vet vi inte just nu. Om politikerna ställer sig bakom detta kan vi arbeta vidare, säger förvaltningsdirektör Christina Alvelin.

Detalj ur blomhavet som bildades i Biskopsgården där polisen sköts till döds sommaren 2021. Foto: Tomas Ohlsson

I utlåtandet står att det handlar om att flytta fältarbetare och fritidsledare så att de jobbar på tidpunkter då flest ungdomar är ute, och på platser där arbetet behövs som allra mest. Enligt förvaltningschefen är det inte enbart polismordet som ligger bakom viljan att göra den här radikala omstuvningen av de sociala resurserna på ön.

– Nej, i till exempel Biskopsgården är det flera allvarliga händelser som gör det nödvändigt för oss att försöka arbeta i den här riktningen.

Så varför först nu?

– Den största förklaringen är att vi numera är en förvaltning som kan ta ett helhetsgrepp, det gick inte tidigare.

Hur tror du folk i Torslanda eller Eriksberg reagerar om fältassistenterna försvinner därifrån?

– Dels ska vi inte plocka bort allting från andra delar, men dessutom tror jag att satsningen kan ge ringar på vattnet för hela ön. Kan vi få stopp på rekryteringen får det ett gynnsamt utslag för hela Hisingen. Barn rör ju sig över hela ön och kriminella rekryterar inte bara från sitt eget kvarter, säger Christina Alvelin.

Eriksberg kommer inte att få fokus när Hisingen prioriterar skarpt i sitt fältarbete om politikerna ställer sig bakom tjänstemännens plan. Foto: Magnus Hallgren

I tjänsteutlåtandet finns en lång lista på tänkbara åtgärder utöver kraftsamlingen av fältarbetare och fritidsledare. En del kan förvaltningen själva rå på, som till exempel en årlig kartläggning av unga i riskzon, samt erbjuda all personal utbildningen ”Kriminalitet som livsstil”. Förvaltningen vill också skapa en särskild utredningsgrupp som tar sig an just fall med kopplingar till gängen.

Andra önskemål kräver beslut och insatser från annat håll. På flera ställen understryker Socialtjänsten på Hisingen hur allvarligt det är med bup:s långa väntetider eftersom många som befinner sig på tröskeln till kriminalitet mår psykiskt dåligt: ”Vårdapparatens otillgänglighet och då främst psykiatrins är utmanande. Verksamheten har exempel på kötid om två år.”

En annan förebyggande insats på Hisingens önskelista är sommarjobb till alla högstadielever, och att sommarskola ska räknas som sommarjobb och avlönas på samma sätt. Tjänstemännen vill inte se att skolan bortprioriteras, eftersom godkända betyg är en känd ”skyddsfaktor” mot kriminalitet.

På onsdag sammanträder politikerna i socialnämnden och då är listan på åtgärder, och viljan att fokusera på de tre utpekade områdena ett av ärendena som ska klubbas eller förkastas.

