Färre födslar väntas i Stockholm i sommar

Barnafödandet i Stockholms län har minskat sedan en tid tillbaka. Förra året skedde 26 221 förlossningar i länet, en minskning med drygt 2 500 jämfört med 2021.

Sommaren är vanligtvis en tid då det föds många barn. Men i år kommer det enligt Region Stockholms prognos att genomföras något färre förlossningar under juni-augusti jämfört med samma period 2022. Ungefär 6 500 födslar beräknas ske på någon av regionens sju förlossningskliniker.

– Vi kommer att ta emot många mammor under maj månad och det blir en intensiv period för alla som arbetar inom förlossningsvården. Antalet förlossningar per vecka minskar sedan gradvis under sommarmånaderna, med en mindre topp i augusti, säger Nicole Silverstolpe regional förlossningssamordnare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Trots den prognostiserade minskningen påpekar regionen att om många barn föds samtidigt kan det hända att den förlossningsklinik där mamman tilldelats en plats behöver hänvisa henne till en annan klinik.

– Nästan alla får plats på den klinik de tilldelats. Men om många barn föds samtidigt kan det hända att kliniken kontaktar en annan förlossningsklinik som har bättre förutsättningar att hjälpa till just då, säger Nicole Silverstolpe.

Enligt regionen kan närmare 95 procent tas emot på den klinik som de tilldelats plats på. Övriga hänvisas till andra kliniker i länet. Det händer att kliniken tar hjälp av en förlossningsklinik utomläns.

