Farshid Jalalvand: Daniel Eks nya satsning är en del av den individcentrerade livsstilstrenden

När jag för något år sedan skulle köpa en ny träningsklocka blev jag överväldigad av mängden alternativ. Jag var egentligen bara ute efter klocka som kunde göra två saker: logga löprundor och spela musik via bluetooth. Men jag märkte snabbt att det fanns en hel värld av funktionalitet i dessa wearables. Den ena beräknade sömnkvalitet, den andra mätte ”kroppsbatteri” under dagen, den tredje övervakade blodets syresättning kontinuerligt under dygnet. Wow, tänkte jag, och köpte en klocka som kunde göra precis allt.

Vad jag inte visste då var att jag hade anslutit mig till en av de starkaste livsstilstrenderna som finns just nu: det individcentrerade hälsomodet. Ni vet, det som utgår från att varje person är en unik biologisk snöflinga (vi både är, och är inte, det rent medicinskt) som måste hitta just sin personliga återhämtningskälla, sin ­optimala tidpunkt för att lägga sig, vakna och träna. Där till och med kosten måste vara personligt anpassad för att matcha just den personens enzymatiska uppsättning. Det är en sorts självsmickrande dyrkan av jaget där ett minutiöst mätande av kroppsfunktioner verkar som den dagliga ritualen.

Ek jämför det med en bilbesiktning – och jag känner mig dessvärre lockad av att bli besiktigad

Jag blir påmind om allt detta när jag ser Spotify-grundaren Daniel Eks nya upptåg: vårdbolaget Neko health, som ska ”reformera sjukvården”. Men det handlar inte om bättre personalpolicy, ökad bemanning inom vården eller fler sjukhusplatser – ni vet, riktiga sjukvårdsreformer. Nej, Ek & Co har utvecklat en ny teknik som med hjälp av kameror och scannrar ”genererar 50 miljoner datapunkter på åtta sekunder” om ditt hjärt-kärlsystem och din hudkostym. Tanken uppges vara att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede, innan de har hunnit bli allvarliga. Ek jämför det med en bilbesiktning – och jag känner mig dessvärre lockad av att bli besiktigad.

Nyfiket går jag in på Neko healths spaceiga hemsida. Det är cleant, snyggt, lätt att navigera. Jag möts av kundrecensioner: Jättenöjd! skriver Maya, 36 år. Super fast and professional, tycker Tommy, 31 år. Äntligen i framtiden sjukvårdsmässigt, utropar Vendela, 33 år. Jag börjar se ett mönster bland de besiktigade.

Jag klickar vidare. Vilka sjukdomar specifikt är det som Neko health har evidens för att deras teknik kan upptäcka? Vad jag kan se, inga. Det står att kliniska studier pågår, men inget som är publicerat enligt hemsidan. Det rör sig alltså om prototypteknologi. Företaget är listigt nog att inte göra för starka anspråk. ”Vänta inte med att undersöka dina födelsemärken” är rätt långt ifrån ”vi kan diagnostisera hudcancer med den här belagda nivån av specificitet och sensitivitet”.

Jag klickar mig vidare till hjärtkärl-sektionen. Företaget utlovar att ”få en bild av hela din kardiovaskulära hälsa” medelst ”6000 värden/sekund”. Intill finns en stiliserad bild på ett hjärta utformat av mätpunkter. Jag kommer på mig själv att bli extremt lockad av att göra denna scanning: hur coolt vore det inte att ha ett 3D-klipp av sitt pumpande hjärta i telefonen?

Det är en del av den individcentrerade livsstilstrend som saluför cool teknologi till ett ungt och överväldigande friskt klientel

Det är någonstans här det går det upp för mig. Det här handlar inte om att reformera sjukvården. Det finns inget skriande behov i vården av denna teknik. Detta är i stället en del av den individcentrerade livsstilstrenden som saluför cool teknologi till ett ungt och överväldigande friskt klientel (man hade statistiskt sett behövt screena 10 000 30-34 åringar för att upptäcka ett enda fall av malignt melanom).

Sex månader efter att jag hade köpt min träningsklocka fick jag en notifikation i min telefon. Efter att ha loggat min biologiska data i månader har smartklockan kommit till en ”insikt” som den vill dela med mig. ”Överväg att lägga dig tidigare på tisdagar.” Tiotusentals datapunkter för detta? Jag behöver verkligen bättre content för att publicera i sociala medier, tänker jag. Kan man boka en tid på Neko health?

Biosensorer ●Marknaden för biosensorer har beräknats omsätta över 38 miljarder dollar år 2027. Det är tveklöst big business. ●Det kostar 2000 kr att göra en ”Neko Body Scan” – men tiderna är för tillfället slut. Jag funderar på om inte den här sortens reell eller skapad exklusivitet bidrar till att hajpa undersökningen ännu mer i målgruppen. ●Användning av wearables ökar inom sjukvården, för att övervaka blodsocker, blodtryck och uttorkning hos patienter. Det finns med andra ord också en riktig medicinsk nytta med tekniken. Visa mer

Farshid Jalalvand är fil dr i medicinsk mikrobiologi och kulturskribent baserad i Malmö. Hans debutbok ”Apan & Filosofen” kom våren 2022. Han skriver krönika i DN Lördag en gång i månaden.

