Farshid Jalalvand: Det första jag skulle fråga en utomjording är ”hur känns det?”

Har utomjordingar känslor? Det är en fråga som jag plötsligt kom att tänka på när jag deltog i invigningen av Göteborgs vetenskapsfestival för några veckor sedan, där evolutionsvetaren och rockstjärneateisten Richard Dawkins talade. Ämnet för hans föreläsning var: ”Vad ska vi säga till utomjordingarna?” (om dessa stackare skulle ha oturen att snubbla över oss, ville jag lägga till). De 800 platserna i den stora industrilokalen var fullsatta, folk köade utanför, Dawkins signerade böcker flög av försäljningsbordet.

Vet de här människorna att vi är här för att diskutera evolutionsteorin, hann jag tänka, innan det blev dags för oss paneldeltagare att ta våra platser. Dawkins såg mindre ut i verkligheten än på tv.

Professorns föreläsning som föregick panelsamtalet hade flera roliga spår. Dels argumenterade han för att darwinistisk evolution (naturlig variation, urval och ärftlighet) är den enda teorin som kan förklara hur intelligent liv utvecklas. Därför måste alla smarta utomjordingar som är kapabla till att resa i rymden ha genomgått den sortens evolution. So far, so good. Men föreläsningen hade andra inslag som lutade åt det bisarra.

Jag vred på mig lite besvärad, medan många av hans fans i publiken skrattade hejdlöst

Dawkins har under några år befunnit sig i vad somliga skulle kalla ett kulturkrig. På den ena sidan anser han att woke-vänstern, postmodernister, kulturrelativister och andra flummiga grupper befinner sig. På den andra sidan: han själv och andra klartänkta, rationella anhängare av vetenskap och empiri. Detta kulturkrig genomsyrade föreläsningen. ”Det finns antropologer som påstår att vetenskap bara är vita, västerländska kolonialisters sanning”, sa han indignerat, och kunde inte låta bli att provocera. ”Solen är minsann inte en guds flygande stridsvagn, oavsett vad infödingar på någon ö tror!” Jag vred på mig lite besvärad, medan många av hans fans i publiken skrattade hejdlöst. Fanns det verkligen skäl till att förlöjliga infödingarna på någon ö?

Kulturkriget stannade inte där. Dawkins projicerade fullt ut sin fantasi om den ultrarationella varelsen på utomjordingar. Han undrade vilka förebilder dessa hypotetiska varelser skulle hylla på sin egen planet. Han argumenterade för att de skulle bara ”hylla sina vetenskapsmän”, men inte några ”psykologer eller politiska ideologer”. De förstnämnda ger oss trots allt kunskap om fysikens lagar, men de andra bara bidrar med flum och nonsens. Ingen rationell varelse skulle hylla irrationella saker. Eller?

En sak som den gode professorn underlät att räkna in i sin ekvation är en annan av evolutionens stora bedrifter: känslor. Med största sannolikhet drivs högre stående djurs beteenden av instinkter rotade i känslor. En antilop flyr inte bara för att hennes ögon sakligt registrerar ett lejon, utan för att hon blir rädd. Apor har inte sex för att de rationellt försöker skaffa barn, utan för att det är skönt. Även vi människor, med all vår rationalitet, teknologi och rymdresor, är fullständigt präglade av de känslor som uppstod tidigt under evolutionen och som finns kvar i oss än i dag. De rent av vägleder vårt beteende varje minut av våra liv.

Med största sannolikhet skulle då utomjordingarna ha känslor, precis som vi. En marsian med attityd?

Låt oss acceptera premissen att utomjordingar blivit intelligenta genom darwinistisk evolution. I så fall är det svårt att föreställa sig hur de nått dit utan att något likt känslor drivit deras beteende innan intelligensen utvecklades. Med största sannolikhet skulle då utomjordingarna ha känslor, precis som vi. En marsian med attityd? Herren vare nådig.

Det finns alltså ingen skarp motsättning mellan att ha både ett rationellt förnuft och irrationella känslor. Det ena behöver inte utesluta det andra. Se till exempel på de kosmonauter som har ortodoxa ikoner med sig till den internationella rymdstationen ISS. Eller astronauterna ombord på Apollo 8 som läste långa passager ur Första Moseboken för tv-tittare medan de rundade månen 1968. Om vi lyckas skapa ett maskhål i rymden i morgon, reser till andra sidan galaxen och träffar på en likvärdig art på en annan planet är det mycket sannolikare att utomjordingar kommer få se en bild på Jesus, Bob Dylan eller en president – någon som väcker mycket känslor – innan de får se ett porträtt av Newton.

Så vad skulle vi fråga utomjordingar om de anlände till vår planet i dag? Kanske: ”Hur känns det?”

Förnuftet som passionernas slav Göteborgs årliga vetenskapsfestival har 70 000 besökare per år och är en utmärkt mötesplats för forskare och allmänheten. Dawkins anti-religionsbok från 2006, ”Illusionen om Gud”, är en internationell bästsäljare som sålt över 3 miljoner exemplar. Upplysningsfilosofen David Hume skrev en gång att ”förnuftet är och bör endast vara passionernas slav”. Förnuft utan känslors kraft är alltså verkningslöst. Fler naturvetare borde läsa filosofi. Visa mer

