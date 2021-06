Färskt partidokument hindrade Annie Lööf ge upp ”punkt 44”

Som statsvetaren Patrik Öhberg ser det är också Centerpartiet de som nu har den svåraste situationen.

– Centern har den jobbigaste kalkylen att göra, för de flesta andra är den ganska lätt. Allt hänger på hur C ska förhålla sig till verkligheten.

Centerpartiets 30 närvarande ledamöter tillhörde de 51 som röstade ”gult” – ”Avstår” – i misstroendeomröstningen i riksdagen på måndagen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vid måndagens votering i riksdagen röstade Centerpartiets 30 närvarande ledamöter på ”avstår” och bidrog därmed inte till misstroendet mot Stefan Löfven. Omedelbart efteråt sa partiledaren Annie Lööf också att partiet ”är berett att åter tolerera den här regeringen i utbyte mot ett fortsatt januariavtal”.

Annie Lööf intill Jimmie Åkesson mötte på måndagen medierna utanför riksdagens plenisal. Foto: Elin Åberg

Efter beskedet utbröt diskussion bland centerpartister på sociala medier och frågan om det inte var möjligt att vänta med punkt 44 till nästa val ställdes. Varför gick den delen av januariavtalet inte att backa på, när den nu – ur Centerns perspektiv – öppnar för risken för att Sverigedemokraterna får inflytande över regeringspolitiken?

Här krockar två interna linjer:

Å ena sidan: Punkt 44 inleds med meningen ”Fri hyressättning vid nybyggnation införs.” Det är också den bostadspolitik som Centerpartiet sedan länge driver.

Å andra sidan: Partiledningen har att förhålla sig till det bara 24 dagar gamla 22-sidiga dokumentet med rubriken ”Framtidsagenda för Centerpartiet inför 2030”. Det bär tyngden av att vara enhälligt fastställt av de 60 ombuden på partiets förtroenderåd 28 maj, ett, som det heter i stadgarna, ”organ för strategiska överläggningar, samråd och beslut inom Centerrörelsen” en nivå över partistyrelsen.

Framtidsagendan fastställdes efter att ha processats via remiss till distrikt, kretsar och syskonförbund. Men någon specifik diskussion om hur C skulle agera i fråga om Vänsterpartiet hölls aldrig under det digitalt sända förtroenderådet, det bekräftade Annie Lööf efteråt.

Den riktlinje partiledningen fick med sig i regeringsfrågan var:

● Dels att ”Centerpartiet är ett självständigt, borgerligt, liberalt parti som söker samarbete i den breda politiska mitten”.

● Dels slutsatsen att ”ett politiskt samarbete i den breda politiska mitten, utan att ytterkantspartier har ett avgörande inflytande, är det bästa för Sverige (...) Vi tar bestämt avstånd från socialism, förmyndarmentalitet och vänsterpolitik.”

Därmed hade Annie Lööf knappast partirådets mandat att de senaste dagarna stryka just ”punkt 44”.

Centerpartiets väljare har, enligt mätningar, en relativt öppen attityd till samverkan med Vänsterpartiet. Här Nooshi Dadgostar och Annie Lööf i riksdagen härom veckan. Foto: Amir Nabizadeh/TT

En månadsgammal opinionsmätning indikerar samtidigt att Annie Lööfs egna väljare inte har lika svårt för samverkan med just Nooshi Dadgostars parti. Enligt SvD/Sifo har visserligen två av tre C-väljare en negativ ”allmän inställning”, men samtidigt svarade 44 procent att Centerpartiet bör sitta i eller samarbeta med en regering som tar stöd av V, medan 30 procent sa nej till en sådan lösning (omkring tio procents felmarginal).

Centerväljare har lägst partiidentifikation Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet studerar bland annat hur pass mycket väljarna identifierar sig vid ett visst parti. I en presentation som statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson gjorde för Centerpartiets partistyrelse för ett år sedan, framgick att efter senaste valet hade Centerpartiet den lägsta så kallade partiidentifikationen av alla. Bara 18 procent såg sig som ”centerpartister”, en procentenhet under Liberalernas väljare. Tjugo år tidigare var samma siffra för Centern 50 procent. Källa: Göteborgs universitet. Visa mer

Partisekreteraren Michael Arthursson pekar dock på andra undersökningar, inte minst partiets egna.

– Sifo hade frågat om just den här lösningen. Jag har sett andra mätningar som frågat om flera alternativ. Då blir det tydligt att centerväljare helst ser en lösning där vare sig V eller SD finns med, säger han till DN.

– Men om man isolerar till den här frågan märks att många är tveksamma, att det inte är något som man funderat så mycket på. Det är en splittrad bild.

Toivo Sjörén är opinionschef vid Kantar Sifo. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Trots förtroenderådets skrivning om att Centerpartiet är ett ”borgerligt” parti säger Kantar Sifos opinionschef Toivo Sjörén att centerväljarna är rätt öppna för samverkan med Stefan Löfven.

– Man är inte misstänksam mot honom. Men var gränsen går mot Vänsterpartiet vet nog ingen riktigt.

Varför kunde inte Annie Lööf bara stryka ”punkt 44” i januariavtalet?

– Det måste ske på något annat vis i så fall. Jag tror inte en specifik punkt hade varit helig i en total förhandling. Då hade frågan uppstått om vad man kunde byta den emot. Centern kan också tycka att de gjorde en kompromiss redan i frågan om Las. Men det är helt klart att de som röstar på Centern har ett väldigt högt förtroende för Annie Lööf. Man tror på henne helt enkelt.

En ledande centerpartist utanför partistyrelsen som DN talat med pekar nu ändå på ”punkt 44:s” specifika vikt.

– Vi är överens om den i partiet, det är absolut viktigt att man håller i den.

En annan ledande partiföreträdare hänvisar till plikten i själva januariavtalet.

– Har man ingått avtal så är det det som gäller. Det är bara att rätta in sig. Börjar man plocka i ett avtal… det funkar inte, det är ju därför man skriver det. Men visst tror jag att många tänker att det är väl bara att stryka denna, så slipper vi stöket.

Har Annie Lööf partiet med sig nu?

– Vi har precis antagit en framtidsagenda om att inte göra oss beroende av vare sig höger eller vänster. Så att så länge som partistyrelsen håller sig inom de ramarna är det nog ganska lugnt.

En tredje förtroendevald centerpartist talar till och med om att det som nu skett är en ”delseger”.

– 44:an var för mig en de viktigaste punkterna och helt central för att alls gå in i avtalet. Speciellt för de väljare som jag representerar. Den förhandlar man inte bort lättvindigt. Men det är också ett paket och vi är inte intresserade av att ändra i ingångna avtal.

Denne ser ett egenvärde i den strid som uppstått:

– Många av oss politiskt engagerade har känt att nu äntligen har vi fått upp bostadsfrågan på bordet men ur ett högerperspektiv. Jag räds inte ett extraval på den här frågan utan tror vi kan vinna på den. Jag ser det här som en delseger.

Men Patrik Öhberg, forskare vid SOM-institutet i Göteborg och som deltog i riksdagsundersökningen 2018, menar att C just genom skrivningarna i januariavtalet och framtidsagendan ”gjort det lite svårt för sig”.

– De vill både vara resultatinriktade och blanda in symbolpolitik. Det blir svårt att förena. Om man är resultatinriktad spelar det inte så stor roll vad katten släpat in, men om symbolerna är viktiga är man beredd att avstå politiska vinster.

Annie Lööf säger att partiet är redo att rösta fram Stefan Löfven på nytt – ”i utbyte mot ett fortsatt januariavtal”. Foto: Lars Schröder/TT

Han menar att om C även en andra gång röstar emot Ulf Kristersson som statsminister kommer man att uppfattas som ett vänsteralternativ.

– Så Centern har den jobbigaste kalkylen att göra nu.

I likhet med Kantar Sifos Toivo Sjörén pekar han samtidigt på den nya närheten till S.

– Sossarna är ju centerpartisternas näst bästa parti i dag, så C-väljarna har hängt med i förändringen. De har börjat bilda en ny familj, fått nya plastföräldrar. Hur upplevs det då att gå tillbaka till de man tidigare gjort slut med? Jag tror att när Annie Lööf tittar på sina väljare ser hon att de är oroliga för klimatet och extrempartier. Då blir det jättesvårt för C att stödja Moderaterna.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson vill dock inte ge sig in i någon diskussion om att ett vägval åt vänster eller höger här och nu skulle bli nödvändigt.

– Det är inte så konstigt att vi inte vill ha en regeringssamverkan som bygger på SD eller V. Men alla partier har några andra partier som de inte vill ha regeringssamverkan med. Det är inget unikt för oss.

Vilken vikt har skrivningarna i framtidsprogrammet som ni klubbade 28 maj?

– Det är en väldigt viktig utgångspunkt för oss och väl förankrat i Centerpartiet.