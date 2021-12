Farväl mörkret – nu blir dagarna längre

För den som vill fira finns ett exakt klockslag att hålla koll på. Klockan 16.58 under tisdagen, svensk tid, händer det.

– Sedan går vi mot ljusare tider, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog vid SMHI.

Allra störst skillnad mellan ljus och mörker är det i norr, här växlar solstånden under vinter och sommar mellan ytterligheterna polarnatt och midnattssol. Här går förändringen i soltid per dag också som snabbast. När det ökar som mest i norr handlar det om tio minuter mer ljus per dag.

I söder är ökningen inte lika dramatisk, men det handlar ändå om cirka fem minuter per dag som mest. Utslaget på en vecka motsvarar det en ökning med 35 minuter.

Trots att det finns ett exakt klockslag för när mörkare tider vänder mot ljusare, märks förändringen knappt till en början. Soluppgången tidigareläggs inledningsvis bara med någon minut varannan dag.

– Det är egentligen först under januari månad ungefär som vi får en markant ökning av antalet solminuter.

Man bör egentligen spara champagnen till januari alltså?

– Det beror på vad man firar, svarar Erik Höjgård-Olsen.