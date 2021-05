Fastande låg- och mellanstadiebarn vållar debatt i Malmö

Det är lunchrast och full fart på Gullviksskolans skolgård, intill ett lugnt villaområde med mycket grönområde i södra Malmö. Några spelar fotboll, vissa gungar och andra hänger bara i vårsolen. Inne på skolans bibliotek träffar vi låg- och mellanstadieeleverna Kefah, Fatima och Diana som vill dela med sig av sina upplevelser att gå i skolan under ramadan.

– Första dagen provade jag en timma, sen nästa dag två timmar och sen började jag fasta hela dagen, berättar nioårige Kefah.

– Det är bra, men man blir hungrig, lägger han till.

Trettonåriga Fatima har fastat ända sedan hon var nio år och känner sig van. Men tiden precis innan fastan bryts är tuff.

– De sista minuterna känns som ett år. Man försöker göra något som man gillar för att tänka på annat. Som att virka, säger hon.

Både Fatima och Kefah fastar alla dagar i veckan. Tolvåriga Diana pausar de tre dagar hon har fotbollsträning med FC Rosengård. Med nummer 27 på ryggen är hon ofta anfallare eller mittfältare.

– Det är hårda träningar så jag vill inte fasta hela tiden. Och min mamma är rädd att jag svimmar, säger hon.

Gullviksskolan är en F-6 skola och har totalt 335 elever. Inför ramadan delade skolan ut lappar till de elever som sa att de ville fasta. Det handlade om att föräldrar kontaktas om barnet skulle må dåligt. Enligt rektor Cecilia Strid var det 42 stycken – de flesta i årskurs 6 – som anmälde att de skulle fasta, men nu är det ungefär hälften som har fortsatt. Det som sticker ut i år är att fler i årskurs 2 fastar. Från början var de elva stycken.

– De är väldigt unga. Där verkar det vara en väldigt populär kille i klassen som sagt att han ska fasta och då är det många som har hängt på. Men det är bara två stycken som gör det nu, säger Cecilia Strid.

Innan barn kommer i puberteten finns ingen religiös plikt, men många vill prova fasta. Utmaningar för lärarna under ramadan är att eleverna blir tröttare än vanligt. Skolan gör inga anpassningar i verksamheten. Märker personalen att fastan påverkar elevernas hälsa eller studieförmåga på något sätt tar de kontakt med föräldrarna. Det fungerar bra, enligt Cecilia Strid.

Per Gylldorff jobbar i skolbespisningen på Gullviksskolan och säger att det märks att färre elever än vanligt äter. ”Det blir svårt att veta hur mycket mat som man ska göra”. Foto: Anders Hansson

Bilden delas av de flesta grundskolor i Malmö, visar DN:s rundringning bland kommunens skolledare. Det finns ingen gemensam policy hur man gör under ramadan, varje rektor hanterar frågan på sitt sätt.

På flera skolor har information gått ut där man förtydligar att eleverna måste kunna hänga med i undervisningen. Det har man gjort på Stapelbäddsskolan, en F-3 skola i Västra Hamnen, trots att endast ett fåtal elever fastar.

Även på Rosengårdsskolan skickas information ut till vårdnadshavarna, som måste godkänna fastan. På skolan fastar knappt hälften av eleverna från och med mellanstadiet. I lågstadiet fastar endast något enstaka barn.

Tvåbarnsföräldern Valley Ghanem, som har sin elvaåriga dotter och trettonårige son på Malmö International School, har tillsammans med föräldrar på andra skolor reagerat på formuleringar i brev som har skickats ut till vårdnadshavare.

– Det underliggande budskapet är att det är fel att barnen fastar och vi som föräldrar är inkompetenta och nonchalanta inför våra barns mående och lärande. Det är en otrolig kränkning. Sanningen bakom är att vi har långa diskussioner med våra barn om detta, säger Valley Ghanem.

Hon har via sin Facebook samlat in vittnesberättelser och information från föräldrar som varit kritiska mot hur skolor agerar under ramadan. En skola har haft handuppräckning i klasserna hur många som ska fasta. Imamen Salahuddin Barakat vid Islamakademin i Malmö säger att det är problematiskt.

– Det snuddar vid att registrera religiösa åsikter och praktiserande, just att man urskiljer de eleverna från resten. Men det beror såklart på hur det görs och om man gör det i en negativ kontext eller inte.

I vissa fall har elever behövt sitta i matsalen trots att de inte äter. Detta har upplevts som kränkande av både elever och föräldrar och har lett till protester.

– En skoldag är krävande och ett barn som inte dricker och äter har svårt att orka med skolarbetet. Det vi har sett är att barnen ibland påverkar varandra, och att man vill vara duktig inför sina föräldrar, säger rektor Tove Thyni.

Efter kritiken har Malmö stad gått ut med ny information där de säger att det inte är lämpligt att elever som fastar sitter med i matsalen. Det har i sin tur fått de kommunala SD-politikerna Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour att lämna in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att grundskolenämnden ska ta fram riktlinjer där rektorer rekommenderas att i samverkan med vårdnadshavarna avråda elever från att fasta i skolan.

I skollagen finns inga regleringar när det gäller fasta. Det innebär att samma regler kring utbildningen och undervisningen gäller för elever som firar ramadan som för andra elever som inte gör det.

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet, har undersökt hur ramadan hanteras av elever, föräldrar och personal i den svenska skolan. Det blev då tydligt att många föräldrar inte vill att barnen fastar, men har förståelse för att de vill prova.

– Kanske får barnet fasta en dag i veckan eller på helgen. Många sekulariserade muslimer bestämmer att barnet får avstå från till exempel chips eller dataspel under ramadan, för att sedan kunna känna tacksamhet för det.

Även på muslimska friskolor hanteras fastemånaden på olika sätt, konstaterar Berglund. I några skolor fick de yngre barnen inte fasta alls. De fick fasta med kroppen men inte med magen, som att göra goda gärningar och vara vänliga.

Ramadan handlar om mycket mer än att avstå från mat och dryck. Eleverna Kefah, Fatima och Diana läser Koranen mer och hjälper till lite extra hemma. ”Jag hatar att diska, men jag är bäst hemma på att dammsuga”, säger Diana. Foto: Anders Hansson

Långt från protesterna och debatten i politiker- och tjänstemannakorridorerna fortsätter Kefah, Fatima och Diana att fasta som vanligt. Gemensamt för skolkamraterna är att fastandet är deras eget val, säger de. Deras storasyskon och föräldrar gör det och de vill vara en del av gemenskapen.

I den tomma matsalen sitter Diana och äter mungärtsnuggets tillsammans med skolmatsbespisningen. I kväll är det fotbollsträning för nummer 27.