Fem avgörande steg för att Sveriges vaccinplan ska hålla

Fakta. Vaccinöverenskommelsen

I december skrev regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, under en överenskommelse om vaccineringen. Regeringens mål är att alla över 18 år som vill ta vaccinet ska ha erbjudits möjlighet att få vaccin senast den 30 juni - under förutsättning att vaccinen levereras enligt det preliminära schemat. Staten går in med cirka nio miljarder kronor för vaccin och vaccinering. Regioner som klarar av att vaccinera skyndsamt kan få extra ersättning.