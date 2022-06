Fem scenarier: Så kan budgetkaoset lösas

VAL 22

I måndags stoppade oppositionen ett förslag från Socialdemokraterna och Centerpartiet om höjda pensioner. C hade tidigare på dagen förklarat att man kommer att stödja regeringens budget. Men efter beskedet om att pensionsförslaget stoppas är det oklart om regeringen fortfarande har Centerns stöd.

Nu pågår en kamp mot klockan för C och S.

– Det är helt orimligt att vi inte kan få ett förslag som troligen har majoritet i kammaren ens prövat. Jag är säker på att vi kommer att få det prövat av kammaren, säger finansutskottets ordförande Åsa Westlund (S) som inte vill gå in på hur det ska gå till.

– Vi kommer att lägga det här till prövning av riksdagen i någon form, säger Martin Ådahl (C), ekonomisk-politisk talesperson.

Åsa Westlund (S) tycker att det är orimligt om inte C och S förslag blir prövat i kammaren. Foto: Christine Olsson/TT

Enligt uppgifter till DN förbereder nu regeringen en extra ändringsbudget där kompromissförslaget om pensionerna ska finnas med. Det är fortfarande oklart om den extra budgeten kommer att behöva läggas fram. Hur regeringen väljer att gå vidare beror på vad som händer under onsdagens budgetomröstning i riksdagen.

Här är fem olika scenarion om vad som kan hända de närmaste dagarna.

1. Talmannen avgör

Både C och S ska undersöka om det finns något sätt att ändå lyfta in deras gemensamma pensionsförslag till omröstning i riksdagen. Det är fortfarande oklart om det är möjligt. Om S och C lyfter frågan i riksdagens kammare kommer talmannen att avgöra om det ska bli en omröstning eller inte.

Läs mer: Talmannen kan få avgörande roll

Talmannen Andreas Norlén avgör om S och C:s förslag får tas upp i kammaren. Foto: Lisa Mattisson

2. KU avgör

En ledamot från S eller C i finansutskottet kan ändå välja att lägga fram det förslag som utskottet har stoppat. Om talmannen då säger nej till att ta upp förslaget kan majoriteten i riksdagen begära att frågan avgörs i konstitutionsutskottet, KU.

– Då får KU avgöra den här tvisten som uppstått mellan talmannen och majoriteten i kammaren, säger Peder Nielsen, utskottets kanslichef.

Det finns tidigare fall där KU har avgjort tvister mellan talmannen och majoriteten i kammaren – men då har förutsättningarna sett lite annorlunda ut.

Om majoriteten i kammaren tycker att talmannen fattar ett felaktigt beslut kan frågan skickas över till KU. Foto: Magnus Hallgren

– Mekanismen är att frågan hänskjuts till KU, och det har hänt vid enstaka tillfällen, säger Peder Nielsen.

Om frågan skickas till KU betyder det att det inte blir någon omröstning om förslagen på onsdagen, utan att man inväntar ett avgörande. I KU råder, precis som i finansutskottet ”falsk majoritet”. Det innebär att oppositionen har flest ledamöter – trots att det i kammaren råder en annan fördelning.

3. Ny ändringsbudget

C väljer att stödja regeringens ursprungliga budgetförslag, trots att pensionskompromissen inte ingår. Därefter kan regeringen lägga en extra ändringsbudget för att få med det gemensamma pensionsförslaget i efterhand.

Ett alternativ på samma tema är att regeringen låter bli att yrka på sitt eget förslag på onsdag. Då kommer omröstningen bara att gälla högeroppositionens förslag, som då förmodligen faller eftersom det finns en majoritet emot det. Regeringen kan sen återkomma med förslag om en extra ändringsbudget där kompromissförslaget ingår. En sådan budget förbereds just nu, enligt DN:s uppgifter.

4. Centern lägger sig

C väljer att lägga ned sina röster i slutomröstningen. I så fall kommer budgetförslaget från M, SD, KD och L att få majoritet.

Det innebär att det blir oppositionens budget som vinner – och socialdemokraterna får därmed avsluta sin regeringstid med att regera på den.

Ett scenario är att C lägger ner sina röster, och att oppositionens budget vinner. Foto: Claudio Bresciani/TT

5. Vildarna avgör

C röstar för regeringens förslag – och vildarna avgör. I förra veckan öppnade tidigare SD-ledamoten Roger Richthoff för att rösta på regeringens budget. Det eftersom han anser att oppositionens tidsplan vad gäller att höja försvarsanslagen är ”orealistisk”.

Men frågan om pensionerna väger tyngre och där tycker Richthoff att oppositionens förslag är bättre.

– Man markerar tydligare arbetslinjen, även om jag inte tycker att man gör det tillräckligt, säger han.

Amineh Kakabaveh kan återigen bli tungan på vågen. Foto: Roger Turesson

Det innebär att det återigen är tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som kan bli tungan på vågen. I ett sms till DN skriver hon att hon vill se att Socialdemokraterna verkligen gör satsningar på jämställdhet och förebyggande av hedersförtryck.

”Men de vägrar svara.”

Hur hon kommer att rösta är därmed fortfarande oklart:

”Jag väntar på svar från S, därför har jag inte bestämt mig än,” säger hon.