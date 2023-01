Fem unga personer häktade i Stockholm i helgen – misstänks för grova våldsbrott

Under helgen häktades fem personer under 20 år i Stockholm, alla misstänkta för allvarlig våldsbrottslighet. Ytterligare två personer anhölls, en under 18 år som misstänks för medhjälp till mord på en 15-åring i Skogås och en person i 25-årsåldern som misstänks ligga bakom sprängningen i Upplands-Väsby.