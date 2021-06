FHM fick information om säkerhetshot mot känslig databas – väntade ändå med att stänga

Fakta. Sminet

■ Sminet är en databas som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Systemet drivs gemensamt av Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsorganisationer.

■ Exempel på anmälningspliktiga sjukdomar är mässling, covid-19, kolera, salmonellainfektion, smittkoppor och tuberkulos.

■ Sjukvården rapporterar in data till systemet om varje individ som drabbas av en sådan sjukdom. Uppgifter som samlas in är till exempel personnummer, namn, sannolik smittkälla och vilka åtgärder läkaren har vidtagit. För de sjukdomar som huvudsakligen har sexuell smittväg samlas personnummer inte in. Dit räknas gonorré, hivinfektion, klamydiainfektion och syfilis.

■ Uppgifterna skyddas av absolut sekretess.