FHM: Hög smittspridning – men fallen fortsätter minska

Förra veckan rapporterades runt 36.000 nya fall av covid-19 i Sverige. Antalet innebär en minskning med tolv procent jämfört med veckan innan, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

Utvecklingen skiljer sig åt mellan regionerna. 14 av 21 regioner, däribland Stockholm, Västra Götaland och Uppsala, rapporterade en statistiskt säkerställd minskning av incidensen, det vill säga antalet smittade per 100.000 invånare. I Kronoberg ökade däremot incidensen med 23 procent.

Generellt fortsätter den nedåtgående trenden i smittspridningen, skriver Folkhälsomyndigheten. Nivån är dock fortfarande hög och många nya fall väntas de kommande veckorna.

– Vi ligger fortfarande på en smittspridning som är allvarlig och som vi måste ta på ett väldigt stort allvar, sade Anders Tegnell under torsdagens pressträff.

Under förra veckan minskade incidensen i samtliga åldersgrupper under 90 år. Antalet fall per 100.000 invånare var som högst bland personer i gruppen 0 till 19 år – som stod för mer än vart femte fall. Inom gruppen var 18- och 19-åringar de vanligaste att smittas.

Trycket på sjukvården fortsätter att vara högt i landet och antalet nyinlagda på iva ligger på en hög nivå, enligt Folkhälsomyndigheten. Under början av april var antalet iva-patienter högre än under toppen av pandemins andravåg.

Antalet patienter som rapporterades förra veckan är något lägre än medelvärdet för föregående tre veckor. Men på grund av eftersläpning i rapporteringen är det för tidigt att säga om trenden har vänt, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Eftersom iva-vården ofta ligger ett par veckor efter smittspridningen i samhället så kan man nog tänka sig att vi har fortsatt höga värdet ett tag till, även om vi hoppas att vaccinationseffekten får ett genomslag även här, sade Anders Tegnell på torsdagen.

Eftersläpning i rapporteringen gör också att antalet avlidna för veckan är preliminärt. Men på nationell nivå ligger dödligheten inom normalspannet för årstiden, enligt myndigheten.

– När det gäller avlidna har vi fastnat på den här nivån med drygt 100 fall i veckan de senaste veckorna. Vi ligger kvar ganska stabilt där, sade Anders Tegnell.