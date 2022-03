Nyligen gick Världshälsoorganisationen WHO ut och varnade för att kriget i Ukraina kan förvärra smittspridningen av covid-19. Vaccinationstäckningen i Ukraina är låg, omkring 35 procent av befolkningen är vaccinerade, enligt Our world in data. Landet var dessutom i en fjärde smittovåg när Ryssland invaderade.

Runt 4 000 ukrainska flyktingar anländer nu till Sverige varje dag och i Migrationsverkets senaste huvudscenario kommer totalt 76 000 personer söka skydd i landet fram tills halvårsskiftet.

– Det är viktigt att de här personerna får ett erbjudande att vaccinera sig mot covid-19. Att de får information om att det erbjuds, och hur det går till, säger Louise Nilunger, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Smittspridningen i Sverige fortsätter att minska samtidigt som mörkertalet är stort, eftersom att testningen har minskat. Risken för att smittan tar fart igen bör ändå vara ”tämligen låg”, enligt Louise Nilunger.

– Det är så pass många svenskar som är vaccinerade. En stor del har fått både två, och tre doser vaccin mot covid-19. De som kommer från Ukraina ska erbjudas så snart tillfället ges.

Enligt Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är de flesta regioner redo att möta ett ökat behov, i och med flyktingströmmen.

– I de dialoger jag har haft med regionerna arbetar man på olika sätt för att kunna nå ut och vaccinera de som kommer från Ukraina. Det handlar om information på ukrainska och att möjliggöra för människor att kunna ta sprutan, säger hon.

De som är på flykt från kriget i Ukraina behöver inte betala för vaccin och det går också att få sprutorna utan att ha ett svenskt personnummer. Alla barn över 12 år ska få erbjudas vaccin.

– Drop in-mottagningar eller vaccinationsbussar kan vara bra alternativ eftersom det är svårt att boka tid för den som kommer från ett annat land, säger Emma Spak.

I vissa regioner samverkar man också med Migrationsverket och planerar för vaccinering på bland annat flyktingboenden. I bland annat Västra Götalandsregionen finns en god beredskap för att inom kort vaccinera på flyktingmottagningar och boenden, enligt Kristine Rygge, regionens vaccinsamordnare.

– Vi har haft vaccinatörer som arbetat på flyktingboenden tidigare under pandemin så det finns bra rutiner för det, säger hon.

Rygge pekar på att eftersom många av de ukrainare som hittills har kommit till Sverige bor hemma hos privatpersoner är det viktigt att de som tar emot dem informerar om möjligheterna att vaccinera sig.

– I vår region kan man besöka vilken vaccinationsmottagning som helst som ukrainsk flykting och få sin dos. Tar man emot ukrainska flyktingar i sitt hem kan man ta med dem för att få vaccinet, säger hon.

Med tanke på den låga vaccinationstäckningen i Ukraina blir det också viktigt att förklara varför det är viktigt. Ambitionen från regionen är att erbjuda de som är osäkra någon att prata med som kan svara på frågor, enligt Kristine Rygge.

Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram ett beslutsunderlag till regionerna om hur de kan gå till väga just när det gäller val av vaccin och vilka sorters vaccin som rekommenderas beroende på vad personen har fått tidigare. Men en utmaning är att veta hur många doser de som anländer har fått och av vilken sort.

– Det är något man får fråga vid själva vaccinationstillfället och det är möjligt att det kommer att behövas tolkar, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Han bedömer att regionen har god kapacitet att kunna vaccinera de ukrainare som kommer. Även i Skåne planerar man att utnyttja mobila team för att vaccinera på plats på flyktingboenden och andra akutboenden.

Det är också viktigt att samtliga personer som kommer till Sverige genomgår en medicinsk bedömning, enligt Louise Nilunger på Folkhälsomyndigheten. Andra sjukdomar så som Tuberkulos, TBC, är vanligare i Ukraina. Tuberkulos är relativt ovanligt i Sverige i dag.

– Hos en del är den multiresistent, vilket innebär att den måste behandlas. Det måste vården vara uppmärksam på. Det är samtidigt att man, när man får kontakt med vården, får hjälp med alla delar, och att man ur ett smittskyddsperspektiv ser över om det finns vaccinationer att ge, oavsett vilka sjukdomar det gäller.