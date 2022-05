FHM: Ny undervariant har upptäckts i Sverige

– Vi har inte sett någon ökning på nationell nivå, varken när det gäller antalet nya fall eller i sjukvården. Däremot har smittspridningen planat ut i några regioner.

Det säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I förra veckan konstaterades 1 950 fall av covid-19 i Sverige, en minskning med 16 procent jämfört med föregående vecka. Knappt 19 800 personer testades, vilket är ungefär lika många som under tidigare veckor. Den befarade smittotoppen, som Folkhälsomyndigheten såg komma i maj, tycks inte bli av.

– Det kan vara så att det inte blir någon topp utan att det fortsätter på den här låga nivån. Tidigare har smittspridningen minskat under sommarmånaderna för att öka under höst- och vinterhalvåret, precis som med andra luftvägsvirus. Men covid-19 sprids fortfarande i samhället, även om det inte sker på någon omfattande nivå, och det är därför viktigt att man följer de råd som finns och vaccinerar sig, säger Sara Byfors.

Samtidigt står Sydafrika, där covid-19-varianten omikron först upptäcktes, inför en femte våg som drivs av undergrupperna BA.4 och BA.5.

Invånare i Johannesburg använder ansiktsmask för att skydda sig mot covid-19. Bild från mars 2020. Foto: Marco Longar/AFP

Smittspridningen har ökat markant sedan mitten av april med nära 7 000 nya fall dagligen. Under den första veckan av maj registrerades 46 271 nya fall av covid-19, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med veckan innan. Dödsfallen ökar inte i samma takt men har ändå fördubblats under den senare delen av april, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Sammanlagt har närmare 3.9 miljoner fall registrerats i Sydafrika under pandemin och över 100 000 människor har dött efter att ha smittats av covid-19. Utöver Sydafrika har Swaziland och Namibia noterat en ökning i maj och april.

Även om undervarianterna - BA.4 och BA.5 – tycks vara mer smittsamma än BA.2, som dominerar smittspridningen i Sverige, finns det hittills ingenting som tyder på att någon av dem ger en annan sjukdomsbild än tidigare varianter.

Den europeiska smittskyddsenheten ECDC följer smittspridningen av BA.4 och BA.5 i Europa och konstaterar att ökningen sannolikt beror på virusets förmåga att ta sig igenom immunitet från tidigare sjukdom. I Portugal kommer BA.5 sannolikt vara den dominerande varianten i slutet av maj, enligt ECDC:s bedömning. Redan i mars stod den för 37 procent av alla nyregistrerade covid-19-fall.

Ett fåtal fall av BA.4 har upptäckts i Sverige.

Ytterligare vaccination av de sköraste i samhället kommer troligen krävas, menar Sara Byfors. Bilden från en pressträff i januari 2022. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Det finns indikationer på att den kan ta sig igenom immunförsvaret om man tidigare smittats med en annan omikronvariant. Vaccinen verkar ge ett bättre skydd än tidigare sjukdom och det skyddar fortfarande mot allvarlig sjukdom och död. Utifrån vad vi sett i andra länder finns det tecken på att den kan bli dominant i Sverige, men det är svårt att säga hur den utvecklar sig.

Hur skiljer sig BA.4 och BA.5 från varandra?

– Det är skillnad i vilka mutationer de har. Hur de skiljer sig i förmåga att spridas och sjukdomsbild är fortfarande okänt.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant. Framåt hösten kan det bli aktuellt att vaccinera vissa grupper igen. För närvarande erbjuds de som är 65 år eller äldre en fjärde dos vaccin mot covid-19.

– Det är troligt att det kommer behövas ytterligare en vaccination av de som riskerar allvarlig sjukdom och död. Just nu ser det inte ut att behövas ytterligare vaccination av de som är under 65 år.

