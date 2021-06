FHM: Osäker utveckling efter utbrott av deltavarianten i flera regioner

Av säkerhetsskäl har Folkhälsomyndighetens databasen Sminet, där anmälningar av smittsamma sjukdomar registreras, legat nere sedan förra veckan. Därför var statistiken på torsdagens pressträff med senaste nytt om coronaläget något osäker och insamlad via andra kanaler, enligt Anders Tegnell.

Det insamlade materialet visade en tydlig nedgång med runt 130 personer per 100.000 som insjuknar per vecka. Samma tendens finns vad gäller antal nyinlagda på iva samt antalet avlidna i covid-19 som har legat på en platå under en tid.

När det gäller spridningen av deltavarianten sticker tre regioner ut med pågående större utbrott: Värmland, Kronoberg och Blekinge.

– Där får vi avvakta till nästa vecka för att se om det är en mer allmän smittspridning på gång, säger Anders Tegnell.

Deltavarianten är oroande och tas på stort allvar. En kurva över spridningen i Sverige av de olika virusvarianterna visar att alfa, tidigare brittiska, går ner medan delta, tidigare indiska, stiger. Totalt har 207 fall av deltavarianten rapporterats in i nuläget.

Sverige har skärpt smittspårningen och typning av prover för att se hur deltavarianten utvecklar sig.

– Det finns fall av delta spridd i flera länder i Europa och på andra håll i världen så den har helt klart potential att sprida sig, säger Anders Tegnell.

Statsepidemiologen har tidigare konstaterat att varianter har kapacitet att ta över smittspridningen i Sverige.

När sker det?

– Ingen aning. Det gick ganska fort i Storbritannien men det är egentligen det enda landet där vi sett den snabba utvecklingen. Så vitt jag vet finns det inget annat land i Europa där den har tagit över på samma sätt, säger Anders Tegnell.

Hur påverkar varianten ert resonemang kring lättade restriktioner?

– Vad som påverkar restriktionerna är den epidemiologiska utvecklingen. Där kan delta bidra. Vi vet inte hur mycket än. Det får vi se när vi följer utvecklingen. Men det är inte varianter i sig som avgör vår syn på restriktioner, det är smittspridningen i samhället.

Samtidigt har vaccinet visat sig ha god effekt, men en brittisk studie tyder på att deltavarianten har sämre effekt efter en dos men fullgott skydd efter två.

Hittills har 52 procent i Sverige fått en vaccindos och 29 procent har fått två doser. Inför sommaren då många besöker andra delar av landet eller åker ut till fritidsboendet uppmanar Folkhälsomyndigheten att ta sin vaccinspruta på hemmaplan.

– Försök vaccinera dig där du bor för att undvika att utsätta semesterorter för hårt tryck, säger Tegnell.

Nästa vecka kommer Folkhälsomyndigheten lämna besked om riktlinjer för vaccinering av barn.

Veronica Arthursson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, uppmanar alla som får biverkningar av covidvaccinet att rapportera in det till verket. Då kan de i ett tidigt skede upptäcka nya misstänkta allvarliga biverkningar och gå vidare med en fördjupad utredning.

Anders Tegnell avslutade med information från IVO om att delta i en enkät för dem som bor på särskilda boenden och deras anhöriga med start den 24 juni.

