FHM: Smittspridningen fortsatte öka under julveckan

Trots eftersläpning i inrapporteringen konstaterar Folkhälsomyndigheten att smittspridningen ökade med 14 procent under julveckan. Enligt den preliminära bedömningen står ovaccinerade för 36 procent av de nya fallen.

Totalt har nu 789 fall av virusvarianten omikron bekräftats med hjälp av helgenomsekvensering, en analys av virusets arvsmassa. Typnings-pcr, tester som ger en indikation på vilken virusvariant det rör sig om, visar dock att varianten stod för mellan tre och 51 procent av fallen i regionerna under veckan.

Flest konstaterade fall har rapporterats i Skåne – 542. I Stockholm har 85 fall bekräftats, men regionen bedömde på tisdagen att omikron nu står för nära 60 procent av all smittspridning.

– Den håller på att ta över helt, sade regionens smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund till DN.

Ökningen – både av smittspridningen och omikron – ser också ut att fortsätta under årets sista vecka.

”Trenden är tydlig: andelen omikron stiger, och andelen av fallen som utgörs av omikron förväntas fortsatt öka”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande

Även beläggningen på sjukvården ökade under vecka 51 och 52 nya covidpatienter lades in på iva. Däremot är nivån fortsatt lägre än under tidigare pandemivågor.

– Även om vi har sett en ökning i antalet personer som behöver vård på grund av covid-19, gör vaccinerna att det är mycket färre nu jämfört med tidigare perioder av hög smittspridning. Det visar vikten av att ännu fler blir vaccinerade, och att de som nu får erbjudande om en påfyllnadsdos också tar den dosen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i pressmeddelandet.

Läs mer:

När pappan dog i covid fick spårvagnsföraren nog

Norsk överläkare: Vaccinen räddar oss från en katastrof

Experter: Här är de viktigaste vaccinfrågorna 2022

Omikronvarianten på väg dominera i Stockholm