Fick löneavdrag om hon publicerade oretuscherade bilder på Lukasjenko

Vi träffas vid hennes studentboende i Göteborg. Efter en dryg vecka här är Alina Jantjur nyförälskad i staden där hon ska tillbringa ett år.

– Det är så grönt överallt fastän vi är mitt i stan. Och i går såg jag ett rådjur utanför fönstret. I Minsk är det så mycket betong, säger hon.

En annan kontrast är lugnet. Innan hon anlände till Göteborg hade hon i flera veckor deltagit i protester både i Minsk och i hemstaden Stoŭbtsy. När hon var i händelsernas centrum hann hon inte med känslorna. Nu gråter hon lite varje dag.

– Jag är orolig. Medan jag var i Belarus levde jag i illusionen att jag kunde skydda mina nära och kära. Nu känns det inte så längre. Det är också svårare att hantera oron när jag inte kan delta i protesterna fysiskt. En del av mig tänker: Vad gör jag för nytta här?

Alina Jantjur ska gå masterprogrammet i undersökande journalistik vid Göteborgs universitet. Foto: Jonas Lindstedt

När hon för ett år sedan bestämde sig för att plugga utomlands fanns det inte på kartan att folket skulle resa sig mot ”Europas sista diktator” som Alexandr Lukasjenko kallas.

Att hon ville bort redan då berodde på att hon var urless på att arbeta för statligt styrd media, säger hon.

– Det var tydligt vad vi fick och inte fick skriva om presidenten. Gjorde man ett litet fel straffades man med avdrag på lönen. Hur stort avdraget blev berodde på hur sura cheferna var.

Ett allvarligt fel kunde enligt Alina Jantjur vara att reportern råkade använda en icke-retuscherad bild på presidenten eller skrev hans titel med liten bokstav.

– Det blev absurt när vår president träffade andra länders presidenter och så fick hans titel stå versalt men inte de andras. Gör man fel där kan man glömma sin lön, säger hon.

För Alina Jantjur ställdes allt på sin spets under coronapandemin. Nyhetsportalen som hon jobbade för, Establishment of the Presidential Administration ”Publishing House Belarus Today”, fick driva Lukasjenkos linje. Presidenten har bland annat påstått att viruset går att bota med vodka och bastubad.

Trots oron ser Alina Jantjur fram emot att vara student igen. Foto: Jonas Lindstedt

Hon var skeptisk till statistiken över antalet smittade och döda som regeringen presenterade.

– Många i småstäder tittar på tv och tror på propagandan. Det borde vara brottsligt att missleda folk så här. Jag har en vän som har dött i corona. Våra chefer höll sig borta från kontoret. Ändå skulle vi skriva osanningar som utsatte folk för fara. Jag skämdes för det vi skrev, jag ville inte vara en del av det längre.

Alina Jantjur bestämde sig för att sluta redan i juli efter att flera presidentkandidater som hade en chans att utmana Lukasjenko hade gripits på oklara grunder. På hennes avdelning jobbade nio personer. Alla utom en lämnade sitt jobb under sommaren, säger hon.

Alina och hennes mamma håller upp plakaten med texten ”Tichanovskaja vår president” och ”Nej till våld”. Foto: Privat

Hur presidenten har hanterat coronapandemin tror hon är en bidragande faktor till att demonstrationerna blev så stora och utbredda.

– Alla chockades av hans attityd till viruset. Läkare fick inte hjälp, i stället fick vanliga människor gå ihop och sy masker och skyddsdräkter. Restauranger var stängda men lagade mat åt de som jobbade inom vården. Många insåg att regeringen inte bryr sig och att vi faktiskt klarar oss själva.

Belarus har under hela Alina Jantjurs liv haft en och samma president. Enbart det första valet som Lukasjenko vann 1994 anses av internationella observatörer ha varit fritt.

Tanken på att någon annan kan leda landet är svindlande för Alina Jantjur.

– Oavsett hur det går kommer samhället aldrig bli som förut. Det heter att nationer får den regering de förtjänar. Efter alla protester tycker jag att vi har visat att vi förtjänar bättre.

