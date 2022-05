Finland och Sverige skickar in ansökan på onsdag

På tisdagen skrev utrikesminister Ann Linde under Sveriges ansökan till militäralliansen Nato, och Finlands riksdag röstade med stor majoritet röstat ja till att ansöka om medlemskap i Nato.

– Sverige har nu väntat in Finland så vi ska kunna lämna in ansökan samtidigt, sade statsminister Magdalena Andersson skämtsamt under en gemensam pressträff med Finlands president Sauli Niinistö, som är på ett två dagar långt statsbesök i Sverige.

Samtidigt berättade Magdalena Andersson att Finlands och Sveriges ansökningar om medlemskap i Nato ska lämnas in gemensamt på onsdagen.

– Det är en stark och tydlig signal att vi står enade. De senaste månaderna har det blivit tydligt för många att Sverige och Finlands säkerhet är nära förbunden, sade Magdalena Andersson.

Många av Natos medlemsländer har öppet välkomnat länderna in i Nato. Men Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har under de senaste dagarna uttalat att han inte ser positivt på att de båda länderna blir medlemmar. Han anklagar Sverige och Finland för att husera terrorister, och har bland annat krävt att länderna lämnar ut personer med kopplingar till bland annat PKK och islamiska Gülenrörelsen.

Statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö. Foto: Anders Wiklund/TT

Sauli Niinistö säger att han är optimistisk över att man genom dialog ska kunna få Turkiet att släppa in länderna.

– Det som har hänt den senaste veckan var överraskande. I ett telefonsamtal med president Erdogan i början av april var det hemskt klart att han stöder oss. Men vi har båda bett om telefonsamtal med Erdogan. Som jag sagt är jag optimistisk, säger Sauli Niinistö.

Under torsdagen besöker Niinistö och Magdalena Andersson Washington där de ska träffa den amerikanske presidenten Joe Biden. Magdalena Andersson menar att mötet kommer ge politisk tyngd till de säkerhetsförsäkringar som USA har gett under ansökningsprocessen. Sauli Niinistö tror att USA kan agera som en modell för övriga Natoländer.

– Om man har en snabb process där hjälper det också hela processen och dess tidtabell.

När Niinistö på tisdagsmorgonen anlände i Sverige spärrades Skeppsbron av, finländska och svenska flaggor vajade över Slottsbacken och ett stort internationellt medieuppbåd hade samlats. Niinistö, hans fru Jenni Haukio, Sveriges kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia inledde statsbesöket med att i kortege färdas till slottet. Nyfikna besökare fick gå igenom säkerhetskontroller för att komma in på borggården där statscheferna hälsade på den samlade regeringen.

President Sauli Niinistö och kung Carl XVI Gustaf på slottets borggård under statsbesöket. Foto: Lars Lindqvist

Därefter gjorde kungen och presidenten ett gemensamt uttalande. Kungen framhöll då att besöket sker vid en viktig tidpunkt på grund av Natoprocessen.

– Det rör sig om ett historiskt vägval som vi gör sida vid sida med vårt broderland. Närheten mellan Finland och Sverige är inte enbart geografisk. Vi delar historiska och kulturella värderingar. Vi är kolleger och samarbetspartners, vänner och familjer, sade kungen.

Gatorna avspärrade inför kunga- och presidentparets kortege genom Stockholm på onsdagen. Foto: Lars Lindqvist

Finlands president Sauli Niinistö sade att Sverige är Finlands viktigaste partner.

– De senaste åren och månaderna har vårt förhållande ytterligare fördjupats. Vår säkerhetspolitiska linje har länge varit snarlik, och även nu när situationen kräver det tar vi våra steg tillsammans.

Förutom det gemensamma uttalandet höll Finlands president ett tal i riksdagens andrakammare. Där fick presidenten en fråga om hur han ser på Finlands framtida relation med Ryssland. Sauli Niinistö har tidigare sagt att han haft en ”rättfram” dialog med den ryske presidenten.

– Jag ser klart att vår relation med Ryssland har ändrats. Det är lite svårt att se sig själv vid samma bord som president Putin, sade Sauli Niinistö.

Sauli Niinistö håller tal i andra kammaren i riksdagen. Bredvid honom talmannen Andreas Norlén. Foto: Roger Turesson

Det finländska statsbesöket har varit planerat sedan innan covidpandemin, men skjutits upp flera gånger. När det nu kom till stånd var intresset ovanligt stort, på grund av Natoprocessen och det säkerhetspolitiska läget i närområdet.

Under besöket står säkerhetspolitiska frågor i fokus. Förutom möten med talmannen Andreas Norlén och Magdalena Andersson kommer presidenten tillsammans med kungen att besöka Berga örlogsbas.

