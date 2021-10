Fler barn med misstänkt RS-sjukdom än tidigare

Säsongen för RS-virus är igång rekordtidigt – efter ett och ett halvt år av knappt någon spridning alls. De senaste veckorna har smittokurvan rört sig hastigt uppåt och under förra veckan konstaterade Folkhälsomyndigheten 541 fall av RS. Den tidiga och intensiva högsäsongen har medfört en oväntad belastning på barnakuterna runt om i landet.

På Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är trycket på barnakuten massivt. Den senaste veckan har fler RS-sjuka barn inkommit till sjukhuset än vad det vanligtvis gör under en vecka i februari, då smittotoppen brukar infalla. I måndags noterades ett dystert rekord – när 231 patienter sökte vård för misstänkt RS på barnsjukhuset, det högsta antalet under en dag någonsin. Normalt brukar det inkomma omkring 120 barn per dag under högsäsong.

– Det är problematiskt och vi är under jättehård press. Normalt har vi en topp i februari då vi jobbar extra, skippar raster och kallar in extra personal. Den situationen har vi redan nu, och vi vet inte när det kommer att lätta, säger Katrin Adrian, överläkare vid barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus.

Hon säger att man nu gör allt man kan för att vårda de barn som är allvarligt sjuka, men att man är nära maxkapaciteten för vad barnsjukhuset klarar av.

– Vi mobiliserar och just nu hanterar vi det, men det är inte uteslutet att vi behöver uppgå i stabsläge, säger Katrin Adrian.

Anledningen till att spridningen ökat under denna tid på året och att man redan nu är inne i en högsäsong beror enligt Folkhälsomyndigheten på coronapandemin och de restriktioner den medfört. Vanligtvis är det den första infektionen av RS-virus som drabbar hårdast och eftersom att förra säsongen uteblev saknas immunitet bland många små barn.

DN har tidigare rapporterat om att både Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm haft en anstormning av barn och bebisar som blivit sjuka i RS. Situationen har inte mattats av – trots att man haft höga nivåer av RS-sjuka under en period.

– Det är fortsatt väldigt många sjuka barn som kommer in och kurvan är lätt uppåtgående, säger Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

På Sachsska rustar man för att högsäsongen håller i sig. Högflödesgrimmor och annan vårdutrustning som varit utlånad till covidvården under pandemin har tagits tillbaka till barnavdelningarna, och extra personal kallas in.

– Vi har ökat upp bemanningen och öppnat fler vårdplatser. Det är svårbedömt hur länge nuvarande situation förväntas pågå, men det är inte omöjligt att det kan vara högsäsong i veckor, månader framöver, säger Tobias Alfvén.

Vissa dagar har barnavdelningarna på Sachsska varit överbelagda och väntetiderna långa, Tobias Alfvén trycker på prioriteringarna man tvingas göra.

– När man behöver vänta länge med sitt barn kan det kännas som att det inte händer något, vi försöker vara tydliga med prioriteringen och att de sjukaste barnen vårdas först, säger han.

I Skåne tog smittspridningen fart senare än i Stockholm, men även i södra Sverige har nu söktrycket ökat på barnakuterna. Förra veckan konstaterades 32 RS-fall på sjukhusen i regionen.

– Kurvan går rakt uppåt och vi har fullbelagda infektionsbarnavdelningarna, på akuten har vi bemannat upp med extra läkare, säger Ulrika Tinghäll Nilsson, sektionschef för barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

På sjukhusen i Malmö och Lund räknar man med en hög topp under åtminstone två månader.

– Det kommer att bli en längre säsong och fler kommer att bli sjuka. Det är möjligt att vi får se två toppar, en nu och en i vinter, säger Ulrika Tinghäll Nilsson.

Fakta. RS-virus RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytievirus. Det smittar lätt och de flesta barn får det under sina första två år. Infektionen är vanligare under vinterhalvåret och ger oftast samma symtom som en vanlig förkylning. Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär medan barn under ett år kan bli ordentligt sjuka med hosta och svårigheter att andas. En infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar men kan även vara det längre. Symtomen är feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. RS-virusinfektion uppträder vanligtvis i årliga epidemier under vinterhalvåret. Källor: Vårdguiden 1177, Folkhälsomyndigheten. Visa mer

