Fler covidfall på svenska sjukhus än någonsin förr

Totalt 9.667 personer har dött med covid-19-viruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten, det vill säga att man har registrerat ytterligare 234 dödsfall sedan i fredags. Antalet bekräftat smittade svenskar under pandemin har på tisdagen passerat en halv miljon, närmare bestämt 506.866 personer, det vill säga ungefär var tjugonde svensk.

4.434 av de smittade har varit tvungna att få intensivvård. I dag finns totalt 782 disponibla iva-platser med respirator i landet varav 372 av 626 belagda platser är sådana med covid-19-patienter, enligt Socialstyrelsen på tisdagens pressträff.

Myndighetens uppgifter är att också 2.460 patienter med covid-19 vårdas på andra sjukhusavdelningar för tillfället, vilket är fler än det var under någon tidpunkt under våren. Uppdaterade dödstal visar också att vårens högsta dödstal per dygn passerades den 17 december då 116 personer registrerades som avlidna med covid-19.

Antalet nya covid-19-fall ser ut att minska i kurvorna, men man ska tänka på att inrapporteringen ligger efter och antalet som testat sig har varit färre under julledigheterna. Oavsett om kurvans riktning stämmer eller inte är det ”extremt viktigt” att alla följer myndigheternas råd och rekommendationer, enligt Anders Tegnell på tisdagens pressträff.

– Vi är verkligen i en kritisk fas nu där vi ligger väldigt nära gränsen för vad sjukvården tål och där vi har en stor risk för ökad spridning. Det är extremt viktigt att vi nu följer de grundläggande råden och framför allt att man inte skapar en massa nya kontakter och smittkedjor under de kommande veckorna, exempelvis genom att komma tillbaka till arbetet och träffa massa människor som man inte gjort under en period, säger Anders Tegnell.

Han säger vidare, apropå att bara 80.000 svenskar fått vaccinet, att det delvis beror på att en del regioner valt att för säkerhets skull spara doser för att säkerställa att de allra sårbaraste ska få sin andra dos. Om leveransplanerna fortsätter gå som de ska kommer det snart att accelerera och det finns hittills inga tecken på att det skulle bli ett problem.

Ingen region har till Socialstyrelsen rapporterat katastrofläge, men femton av dem är i förstärkningsläge och fyra i stabsläge. Uppemot sju regioner har hunnit koppla upp sina journalsystem till det vaccinationsregister som den nya pandemilagen tillåter, och Tegnell påpekar att det blir viktigt att alla regioner är det först om några veckor då de andra doserna börjar ges.