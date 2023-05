Fler fågelarter i Sverige när klimatet blir varmare

För 20 år sedan var spetsbergsgåsen en ovanlig syn i Sverige. I vanliga fall flyttar den via Jylland i Danmark och sedan längs med norska kusten upp till häckningsplatsen på ön Spetsbergen i Svalbard. Bara enstaka individer kunde ses i Sverige, och då ofta i flockar av den vanligare arten sädgås.

Men sedan hände något. Allt fler fågelskådare började rapportera observationer av den exotiska gåsen.

Hösten 2020 sågs en flock på över 4 000 spetsbergsgäss rasta utanför Örebro under flytten söderut.

På ett fåtal gåsgenerationer har spetsbergsgåsen gått från att vara en raritet till att bli ett regelbundet inslag i höst- och vårsträcken.

Nu har forskare hittat förklaringen, som presenteras i en ny studie i tidskriften Current Biology.

Våren 2018–2019 satte forskarna halsband med satellitsändare på 21 gåshonor på en rastlokal i Oulu i nordvästra Finland.

Då visade det sig att många av gässen därifrån inte flög till sin vanliga häckningsplats i Svalbard. I stället styrde de kosan åt nordost, till den ryska ögruppen Novaja Zemlja i Norra Ishavet.

Den nya häckningsplatsen ligger nästan 100 mil öster om Svalbard.

– Det var en stor överraskning för oss. Vi betraktar i vanliga fall gäss som mycket traditionella och trogna mot sina inlärda platser. Men de senaste 15–20 åren har vi sett att spetsbergsgässen har blivit alltmer av upptäckare, säger Jesper Madsen, professor i zooekologi vid Aarhus universitet i Danmark.

Jesper Madsen, professor i zooekologi vid Aarhus universitet i Danmark. Foto: John Frikke

Det är klimatförändringarna som möjliggjort spetsbergsgässens nya häckningsplats. Tidigare var det för mycket snö och is på Novaja Zemlja under våren för att gässen skulle kunna häcka där.

– Men de senaste 10–20 åren har ön värmts upp så mycket att det har blivit barmark på våren. Nu kan gässen hitta snöfria häckningsplatser när de anländer i andra halvan av maj och ska värpa sina ägg. Och vegetationen hinner växa upp lagom till att ungarna kläckts och behöver mat, säger Jesper Madsen.

Spetsbergsgåsens nya utbredning är bara ett exempel på hur den svenska fågelkartan ritas om på grund av klimatförändringarna.

Inom ramen för Svensk Fågeltaxering räknas sedan 50 år antalet fåglar vid olika tider på mer än tusen lokaler runtom i Sverige.

Åke Lindström, en av de ansvariga för Svensk Fågeltaxering och biologiprofessor vid Lunds universitet, ser flera, sannolikt klimatrelaterade trender i den svenska fågelfaunan.

– Först och främst blir värmeälskande arter vanligare. Det är arter som även trivs nere på kontinenten, som steglits, svarthätta och sydlig gransångare. Men omvänt går det sämre för vissa arter som föredrar kyla, till exempel lappsparv och snösparv, säger han.

Åke Lindström, professor i zoologisk ekologi med inriktning mot miljöövervakning av fåglar samt flyttfågelekologi vid Lunds universitet, samt en av de ansvariga för Svensk Fågeltaxering. Foto: Anneli Jönsson/Lunds universitet

Samtidigt har nya, för Sverige exotiska, arter kommit in i landet söderifrån, bland annat ägretthäger, svarthakad buskskvätta, brandkronad kungsfågel, vitstjärnig blåhake, trädgårdsträdkrypare och svarthuvad mås.

– Det är helt nya arter som inte häckade i Sverige för 20–30 år sedan. Vi vet inte med 100 procents säkerhet att det är ett varmare klimat som driver dessa arter in i Sverige, men det är den rimligaste förklaringen, säger Åke Lindström.

Det verkar också som att takten med vilken nya arter tillkommer har ökat. Under andra halvan av 1900-talet fick Sverige ungefär tre nya fågelarter per decennium, samtidigt som vi förlorade en art per decennium. Sedan 2010 har fyra nya arter tillkommit och många fler har häckat enstaka gånger de senaste åren, vilket tyder på att fler arter kan vara på väg in, enligt Åke Lindström.

En tredje förändring syns vintertid. Ett varmare klimat gör att södra Sverige har fått mindre snö och is, vilket gör det möjligt för fler fåglar att stanna kvar på vintern. Framför allt änder, gäss och svanar flyttar bara så långt som behövs för att kunna fortsätta söka föda – något som även gäller spetsbergsgåsen.

– Änder, gäss och svanar är traditionsflyttare. Dum som en gås är inget bra uttryck, för de här fåglarna lär sig flyttvägar och rastplatser av sina föräldrar eller av äldre artfränder. Det gör dem mer flexibla, säger Åke Lindström.

Gäss verkar också ha dragit en dubbel vinstlott som följd av uppvärmningen. På grund av varmare vintrar har jordbruket successivt ställt om till mer höstsådd.

– Sveriges bönder tycker inte om det, men vintergröna fält är i princip fågelbord för de här gässen och änderna.

Innebär det förändrade klimatet mestadels positiva effekter för fågellivet?

– Som biolog aktar man sig för att säga vad som är bra och dåligt i naturen. Det finns helt klart en risk att vi på sikt kommer att förlora fågelarter i norr när ett varmare klimat gör att arter som bara finns i fjällkedjan inte har någon ny plats att dra sig tillbaka till. Däremot gillar säkert de flesta fågelskådare att det kommer fler fågelarter till Sverige och att det finns fler fåglar att se på vintern.

Ytterligare en klimatrelaterad förändring som kan glädja fågelskådare är att vårfåglarna kommer tidigare. I genomsnitt anländer de fyra till fem dagar tidigare till Ottenby fågelstation på Öland än de gjorde för 40 år sedan.

Koltrast och trädgårdssångare anländer sex dagar tidigare, rödhake åtta och svarthätta nio dagar tidigare.

– Fåglarna anstränger sig säkert extra för att anlända tidigt under varma vårar, eftersom konkurrensen om de bästa reviren är stor. Dels kan de första som anländer muta in de bästa reviren, dels hinner de sätta igång häckningen så att tidpunkten när ungarna är stora i boet så gott det går sammanfaller med den allra största tillgången på insekter, säger Åke Lindström.

Men alla fåglar har inte lika lätt att anpassa sig till det nya klimatet. Till exempel sillgrisslorna på Stora Karlsö lider av hettan under varma sommardagar och har samtidigt svårt att hitta nya, likvärdiga häckningsplatser längre norrut.

För närvarande rör sig klimatzonerna norrut snabbare än många fågelarter hinner med. Till exempel anländer svartvita flugsnappare i Holland inte tidigt nog för att hinna pricka den största förekomsten av insekter.

– Det kan bero på att de inte kan flytta fortare än de redan gör, men kanske mer på att deras flyttmönster kan ändras först genom det naturliga urvalet. De flesta av våra småfåglar är genetiska flyttare. Ungarna flyger helt ensamma på natten, oberoende av sina föräldrar, säger Åke Lindström.