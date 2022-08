Fler unga med icke-svensk bakgrund drogtestas

Fakta. Så gick studien till

Studien är från Stockholms Universitet och del av forskningsprojektet Den ojämlika brottsligheten.

Studien utgår från ungdomar i åldrarna 15 till 20 år som var folkbokförda i Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden 1995 - 2015.

Genom att koppla ihop olika befolkningsregister får vi ett datamaterial som gör det möjligt att jämföra risken för olika ungdomsgrupper att bli testade för droger, mäta omfattningen av så kallade negativa drogtester och slutligen också studera förändringen över tid - något som internationellt också har varit svårt att kartlägga.

Forskarna har med utgångspunkt i tre kategorier undersökt huruvida poliskontrollerna fokuserat på olika samhällsgrupper - om ungdomarna bor i ett rikt eller eftersatt bostadsområde, om de har svenskt eller icke-västerländsk bakgrund, och om föräldrarna är låg- eller höginkomsttagare.

De olika befolkningsregistren som data hämtats ifrån har samkörts och sedan kopplats ihop med resultaten av de blod- och urinprov som en person misstänkt för eget drogbruk tvingas lämna till polisen vid en kontroll.

I Sverige kriminaliserades eget narkotikabruk 1988. Studien publiceras under hösten i ansedda vetenskapliga tidskriften The British Journal of Criminology.