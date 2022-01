Flera mässor flyttas när smittspridningen ökar

Stora båtmässan i Älvsjö är bara ett av flera större arrangemang som Stockholmsmässan ställer in under de första månaderna av 2022.

Bland annat har möbelmässan ”Stockholm furniture & light fair”, som var inbokad i februari, flyttats till september och designmässan Formex flyttats till augusti.

– I och med att smittsiffrorna sjönk under hösten så planerade vi att komma tillbaka som vanligt efter nyår. Vi hade också ett starkt bokningsläge när vi gick in i året, då 90 procent av alla platser var fyllda under årets första månader, säger Christian Clemens, vd på Stockholmsmässan.

Att ställa in eller flytta fram mässor har Christian Clemens och hans medarbetare arbetat med under hela pandemin.

En mässa som flyttats fram är byggmässan Nordbygg som från början skulle ha genomförts i april 2020. När pandemin satte stopp för den planen sköts mässan upp ett år, och när det visade sig att det inte gick att arrangera mässan då heller sköts den upp igen. Nu är tanken att byggmässan ska arrangeras i april 2022.

Christian Clemens tillträdde som vd för Stockholmsmässan i januari 2020, två månader innan coronapandemin bröt ut i Sverige. Foto: Håkan Gustavsson

I andra fall har man genomfört mässorna på alternativa sätt. Till exempel genomfördes Gymnasiemässan 2021 helt digitalt.

Nu arbetar Stockholmsmässan med att öppna upp verksamheten så fort som möjligt.

– Vår planering just nu riktar in sig på att vi ska kunna vara igång igen under andra halvan av mars. Efter det har vi en stor mässa inplanerad i slutet av mars som vi hoppas ska kunna gå att arrangera, säger Christer Clemens.

Trots att mässorna lyst med sin frånvaro under stora delar av pandemin har inte Stockholmsmässans lokaler stått tomma. I mars 2020 byggdes ett fältsjukhus i lokalerna, i maj 2021 invigdes nya padelbanor och lokalerna nyttjats även som vaccinationsmottagning just nu, något som de har gjort i flera omgångar.

– Det har också varit allt från paketutdelning med Postnord till olika filminspelningar. Det är inte något som på långa vägar kompenserar för våra normala intäkter, men det har ändå gjort att vi fått in lite pengar.

Enligt Stockholmsmässans beräkningar drar deras mässor in ungefär 4 miljarder kronor i kringkostnader till olika företag i Stockholmsområdet.

– Då räknar man in till exempel taxiresor, hotellnätter och restaurangbesök. Så det är klart den typen av branscher också drabbas hårt av att mässorna inte kan genomföras, säger Christer Clemens.

