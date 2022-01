Efterfrågan på tester skenar – men i FHM:s anlitade labb finns outnyttjad kapacitet

Vinterns smittvåg har fått efterfrågan på covidtest att skena.

– Trycket är enormt högt just nu. Flera regioner har ett rekordhögt antal tester och en hög andel av dessa som är positiva. Det är bland de högsta nivåerna under pandemin, säger Emma Spak, hälso- och sjukvårdschef vid Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Sedan årsskiftet har flera regioner längre väntetid än vanligt för att få tillbaka provresultat.

Folkhälsomyndigheten har upphandlat samarbete med fyra företag som ska hjälpa regionerna att analysera de covidtester som de själva inte hinner med.

Ett av dem, Abc labs, gick under fredagen ut och larmade om att de inte klarade av att hantera det stora inflödet av prover som strömmat in under den senaste veckan. Bolaget tar emot tester från 13 av Sveriges 21 regioner.

– Vi har redan under den gångna veckan levererat på en nivå som är nästan dubbelt av det som väntas av oss. Men nu går det inte längre, sa Ola Winqvist, en av företagets grundare på fredagen till DN.

Han uppgav då att Abc Labs har ett avtal med Folkhälsomyndigheten om att de ska genomföra 50 000 tester i veckan, men att de under det senaste dygnet fått in nästan 40 000 prover, en volym som av Winqvist beskrivs som ohållbar.

Samtidigt når ett annat av Folkhälsomyndighetens andra anlitade bolag, Dynamic code, inte ens upp till hälften av sin kapacitet, enligt vd Louise Nylén. Hon säger att laboratoriet gärna tar emot fler tester.

– Vi har inte nått vårt kapacitetstak. Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar testerna mellan de upphandlade företagen, säger Nylén.

Hon säger också att hennes företag i dagsläget endast tar emot tester från två av Sveriges regioner. Även Dynamic code har ett avtal med FHM om 50 000 tester i veckan.

Louise Nylén säger att man under den gångna veckan utnyttjat ungefär 40 procent av företagets totala testkapacitet.

– Sedan har det ju varit lite röda dagar den här veckan, men vi har utnyttjat cirka 40 procent av vår kapacitet, vilket är ungefär 20 000 analyserade tester.

Marianne Hansson är vd på A05 Diagnostics, som även de har avtal med FHM om 50 000 genomförda test i veckan. Bolaget ligger i dagsläget nära sin maxkapacitet och tar emot prover från framför allt Skåne och Västerbotten.

– Sedan har vi också de senaste veckorna fått in en del prover från Stockholm, efter samråd med Folkhälsomyndigheten. Vi har en dialog med dem och vill öka vår maxkapacitet, säger Marianne Hansson.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell kommenterar problemet med de ojämnt fördelade testerna via mejl.

Hon skriver att FHM för en dialog med testansvariga i regionerna för att fördela om testerna till de fyra labben i takt med att behovet förändras över tid. Hon säger också att omfördelningen mellan företagen i regel tar en till två veckor, eftersom de använder olika provtagningsmateriel som kräver specifika analyssystem.

”Med anledning av de sedan några veckor tillbaka ökade testbehovet i flera regioner pågår en omfördelning med justering av provvolymerna mellan laboratorierna liksom en uppskalning vid vissa laboratorium. Vid plötsligt personalbortfall kan dock inte prover från en dag till en annan skickas till alternativt laboratorium”, skriver Tegmark Wisell.

Fakta. Så fungerar testningen Folkhälsomyndigheten ska säkerställa testkapaciteten i Sverige. Systemet bygger på att regionerna har egen kapacitet, men att FHM också har upphandlade laboratoriert som analyserar regionernas prover vid behov. Hur proverna fördelas mellan dessa styr myndigheten själva över, berättar Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård vid Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Regionerna får ersättning för testningen enligt överenskommelse mellan regeringen och SKR. Fram till årsskiftet gällde 1 400 kronor per test. Nu har beloppet sänkts till 1 100 eftersom processerna blivit mer kostnadseffektiva. När regionerna använder FHM:s upphandlade labbverksamhet dras ett schablonbelopp av från den statliga ersättningen. Visa mer

