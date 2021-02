Flera regioner saknar färdig plan för vaccinbokning

Folkhälsomyndigheten och flera regioner har tidigare uppgett fas två inleds någon gång under februari månad – och de äldsta står först på tur. Tillgången på vaccin är det som kommer att avgöra när den andra fasen kan inledas.

DN har kontaktat landets samtliga 21 regioner för att ta reda på hur personer över 65 år ska gå tillväga för att boka vaccinationen. Det visar sig att regionerna gör olika – och att flera fortfarande inte har en helt färdig plan för hur det ska gå till.

Det handlar bland annat om region Västmanland och region Uppsala där formerna ännu inte är beslutade. Inte heller i landets största region, Stockholm, har man bestämt sig för hur det ska gå till rent praktiskt. Där saknas det bland annat beslut kring hur vaccinationer ska bokas.

– Vi ser att vi behöver göra slutjusteringarna tätt inpå själva vaccineringen. När vi kommunicerar till den här gruppen, då vill man kunna börja vaccinera. Just nu kan de inte vaccinera sig. Det som styr oss just nu är tillgången på vaccin, säger vaccinsamordnaren Magnus Thyberg.

Den senaste tiden har det framförts kritik mot att personer över 70 år i vissa fall behöver både dator och e-legitimation för att kunna boka sin vaccinering.

DN:s genomgång visar att de flesta svenska regioner i första hand vill att personer över 70 ska boka via olika tjänster på nätet – i några fall med just e-legitimation. I region Västernorrland uppmanas personer ladda ned en mobilapp i en smart mobil och sedan logga in med e-legitimation för att boka tid.

Det kommer däremot finnas telefonnummer att ringa för att boka tid för de som exempelvis inte kan hantera datorer – något som de allra flesta regioner har eller ska införa.

En av kritikerna till de i första hand digitala vaccinbokningarna är Tommy Emanuelsson, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO, i Göteborg.

– I de här tiderna är det inte heller särskilt klokt att barnbarn kommer hem och hjälper till. Det blir moment 22 i det här läget. Jag har ingen dator, jag kan inte få hjälp av barnbarnen, jag kanske inte kan ringa och boka eller så hör jag dåligt. Hur ska man göra då?

Tommy Emanuelsson, ordförande för PRO i Göteborg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Det är inte bara regionerna som bestämt sig för att göra på olika sätt med vaccineringen i den andra fasen. Även vårdcentraler inom regionerna gör olika. Bland annat i Västra Götalandsregionen där det varierar mellan bokning på nätet, telefonbokning, drop in-tider eller en kombination – enligt regionen.

– De har alla sina egna idéer i stället för att ha en enhetlig ordning. Här i Göteborg hör jag ingenting kring fas 2, inte ens kring några förberedelser. Man har haft vaccin i Sverige sedan december och har vetat om att fas 2 kommer. Det händer för lite och det går för sakta, säger Tommy Emanuelsson.

Region Västmanland, en av de regioner som ännu inte fastslagit sin plan för den andra fasen, har insett att en del äldre personer har svårt att boka tider via nätet och i vissa fall också över telefon. De undersöker nu möjligheten att skicka ut erbjudanden via post – framför allt till de över 85 år.

– Då får man i stället höra av sig om man absolut inte vill ha tiden. Det är den arbetshypotes vi har just nu, säger region Västmanlands vaccinsamordnare Jonas Ekström.

Tidigare i veckan, på regeringens direktsända pressträff, kom Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson med nya besked. Folkhälsomyndigheten ändrar i prioritetsordningen för vaccinering mot covid-19.

Från att tidigare inkluderat personer över 70 år i den andra fasen, utökades den till att nu inkludera alla över 65 år. Något som tog region Västmanlands vaccinsamordnare på sängen.

– Jag är ganska förbannad på hur Folkhälsomyndigheten kommunicerar. Vi får ju information samtidigt som ni i pressen.

– Jag får inte ens ett mejl från Folkhälsomyndigheten på morgonen där man i klartext förklarar vad det här betyder, utan jag måste gå in på deras hemsida och titta på deras nyhetsflöde. Då får jag vaga formuleringar som jag sedan ska försöka tolka. Det gör ju inte jobbet lättare kan jag säga, säger Jonas Ekström.

Folkhälsomyndighetens ändring av turordningen kommer att påverka regionerna Västmanland och Stockholms vaccinplaner. Vaccineringen i fas 2 riskerar nu också att ta längre tid i Västmanland, enligt Jonas Ekström.

Statsepidemiolog Anders Tegnell skriver i en kommentar till DN att myndigheten har kontinuerlig kontakt med regionerna kring stora beslut likt det som meddelades på torsdagens pressträff.

”Vi har en löpande kontakt och det här är ett arbete som sker under tidspress. Vi försöker att hålla dem informerade så mycket vi kan”.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppger att regioner flera gånger under pandemin inte fått underlag i förväg innan myndigheternas pressträffar. Inte heller har de alltid involverats i framtagandet av rekommendationer. Något som SKR hade önskat.

– Det här hade kunnat bli ännu bättre om man hade en dialog med alla regioner och med dem aktörer som faktiskt ska agera på en rekommendation. Så att de är beredda. Det vore såklart det allra bästa, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård.

Har ni framfört det till Folkhälsomyndigheten?

– Det är någonting som man pratat om löpande under den här krisen. Men vi är i en situation och i en pandemi där allting går väldigt snabbt, säger hon.

I Göteborg har Tommy Emanuelsson vid PRO fått hem information från den vårdcentral han och hans fru tillhör. Där framgår det att vaccinationen helst ska bokas på nätet – i andra hand ska de ringa.

Han hoppas att regioner och vårdcentraler tänker igenom sina planer noga för att se till så att äldre inte faller mellan stolarna under massvaccineringen i Sverige.

– Det kommer att bli många orättvisor i slutändan. Vi kommer nog säga att vi borde ha gjort det här annorlunda. På samma sätt som vi gjorde med till exempel äldreomsorgen, säger Tommy Emanuelsson.