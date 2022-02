Stora störningar i trafiken efter kraftigt snöfall – kan komma tre decimeter

Lågtrycket, döpt av brittisk vädertjänst till Franklin, har under natten till måndagen dragit in västerifrån och rör sig under dagen österut över Svealand och norra Götaland.

– Under morgonen har nederbörden fallit mer som regn, men det drar österut vrider vinden mot nord och nordost, och då övergår regnet mer till snö, säger Alexandra Ohlsson på SMHI.

SMHI har gått ut med en orange varning för vind i kombination med snöfall i ett område mellan Örebro, Falun, Gävle och Stockholm. Den varningen har sedan den utfärdades utvidgats norrut. Det ligger även flera gula varningar för samma sak i närliggande områden, men även för Gotland och och i ett stråk bort till norra västkusten.

Det här innebär vädervarningarna Källa: SMHI

Snöfallet och den kraftiga vinden kommer att leda till trafikproblem, bedömer Alexandra Ohlsson.

– Räkna med väldigt stora störningar i trafiken. Man får räkna med att det blir svårt att ta sig fram på vägarna under måndagen. Snöröjarna hinner troligen inte jobba undan i den takt snön faller, säger hon, och fortsätter:

– Temperaturen ligger dessutom kring nollan i östra Svealand vilket gör att snön är tung och blöt och kan leda till störningar för elförsörjningen, främst för luftburna ledningar.

Eftersom snön faller under hela måndagen väntas det totalt sett stora snömängder.

– På flera håll rör det sig om 1–2 decimeter, men i vissa områden kan det komma upp till tre decimeter, säger Alexandra Ohlsson.

I Dalarna, Värmland och Örebro har polisen fått in rapporter om en rad trafikolyckor under morgonen.

– Det står klart att vädret påverkar, det är ganska uppenbart. Det gäller att planera sin körning i dag och hålla avstånd i det här väglaget, säger Gabriel Henning, presstalesperson polisregion Bergslagen.

Även i Stockholms län har snön ställt till det på vägarna. På flera platser i länet råder det begränsad framkomlighet på vägarna, enligt polisen.

– Vi har även trafikhinder, som lastbilar som står stilla och SL-bussar som inte kommer upp för backar. Det är ett synnerligen ansträngt trafikläge, säger presstalesperson Ola Österling.

I Östergötland har det inträffat flera trafikolyckor som kan kopplas till snöfallet, enligt polisen.

