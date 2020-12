Fokus på barn och framtiden i Kristerssons jultal

Inledningsvis pratade Ulf Kristersson om pandemin och Sveriges strategi för att bekämpa covid-19. Han drog slutsatsen att äldreboenden måste ha mer egen kompetens.

– Det har inte funnits på flera decennier, och varje regering sedan ädelreformen på 90-talet, har känt till problemet. Nu måste vi göra någonting åt det, sa han.

Men tyngden i Kristerssons jultal handlade om framtiden. Förutom att återupprepa att en framtida borgerlig regerings huvudsakliga uppgift är att ”ta tillbaka kontrollen från de kriminella gängen”, pratade Kristersson främst om barn. Han tog upp det uppmärksammade fallet Lilla hjärtat, som DN har skrivit om. Lilla hjärtats biologiska mamma dömdes till fängelse för grovt vållande annans död. Flickan som kallades Lilla hjärtat blev tre år.

– Många protesterade, både socialtjänsten och den numera välkända fostermamman Melinda – men förgäves. De hade lagen emot sig. Flickan tvingades flytta och det som sedan händer är alltför plågsamt att berätta om i ett jultal, sa Kristersson som menade att Sverige behöver en ny socialtjänstlag.

Han fortsatte att pratade om barn, men ur ett annat perspektiv.

– Från januari till i dag har åtta barn i vårt land dödats i knivattacker eller skjutningar. Åtta barn. Försök att ta in det. Den yngsta var bara 12 år och hon sköts ihjäl när hon var ute med sin hund. Vi glömmer inte de barnen, men för just dem är det nu för sent.

Moderaternas partiledare pratade också om förebyggande arbete, som att barn ska lära sig ”perfekt svenska” och att barn går ut med bra betyg. Ulf Kristersson efterlyser också mer föräldraansvar.

– Moderaterna föreslår därför att språkförskolan utökas till alla barn i utsatta områden, vars föräldrar inte talar bra svenska.

– Jag har sett många exempel på föräldrar som har loggat ut. Ytterst måste då myndigheternas budskap vara tydligt: Antingen tar du ansvar för dina barn, och tar emot kvalificerad hjälp, eller så kommer vi tvingas att gripa in och ta över det ansvaret från dig.