Fördubbling av anmälda ungdomsrån sedan 2015

Ungdomsrån var tidigare främst ett storstadsproblem, men nu har anmälda rån mot unga under 18 år blivit allt vanligare även i mindre städer. Linköping är staden med störst ökning. Där har brotten ökat med över 700 procent sedan 2015.

– De sista fem, sex åren så har antalet anmälda rån ökat ganska drastiskt. Vi har väl gått från kanske runt ett tiotal anmälda per år till att som förra året då vi hade närmare 60 anmälda rån, säger Martin Hedberg, förundersökningsledare vid lokalpolisområde Linköping, i radioprogrammet.

Martin Hedberg förklarade också att ungdomarna som utför rån i större utsträckning blir allt yngre.

– Upplevelsen är att vi har fler under 15 än över 15 år som är misstänkta just nu. Min egen reflektion till varför vi inte längre ser lika många 16-17-åringar som misstänkta för rån i Linköping längre, är att de gått vidare till annan typ av brottslighet som kanske är ännu grövre, säger han till Kaliber.

I Stockholm går trenden åt andra hållet. Ungdomsrånen mer än dubblerades från drygt 230 under 2015 till närmare 550 under 2019, men minskade något under pandemiåret 2020.

I Botkyrka, Järfälla och Eskilstuna har däremot ungdomsrånen, precis som i Linköping, ökat under förra året.