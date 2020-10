Professor: Trumps experimentella läkemedel ingen mirakelkur

Efter att konsekvent ha tonat ned effekterna av det nya coronaviruset insjuknade den amerikanska presidenten Donald Trump själv under förra veckan. Han ska ha uppvisat symtom som feber och hosta, och behandlades i flera dygn på militärsjukhuset Walter Reed i Maryland innan han skrevs ut natten mot måndagen.

I en ny video som publicerades sent på onsdagen förklarar Donald Trump att han nu är helt återställd, och ägnar stora delar av videon åt att hylla läkemedlet REGN-cov-2, framtaget av bolaget Regeneron Pharmaceuticals.

– Det var otroligt, jag kände mig bra direkt. Jag kände mig lika bra för tre dagar sedan som jag gör nu. Så jag vill bara säga att vi har regeneron, och vi försöker få det godkänt med kort varsel. Jag har godkänt det, säger Trump.

Han avslutar videon med att uppmuntra sjuka personer att be om läkemedlet i behandlingen av covid-19.

– Om du är på sjukhuset och känner dig dålig, jag tror att vi kan göra så att ni kommer få det och ni kommer få det gratis, och särskilt om du är äldre kommer vi få in dig snabbt. Vi har hundratusentals doser som snart är redo.

– Ni kommer bli bättre, och det snabbt. Det här är något som inte ens var påtänkt för några månader sedan.

Läkemedlet beskrivs som ”en cocktail av två monoklonala antikroppar”. Ali Mirazimi, professor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska institutet, förklarar:

– Vad man gör när man använder monoklonaler är helt enkelt att du själv skapar antikroppar i provrör. Det är då mot en liten del av viruset, därför kallas de monoklonala, en antikropp mot en väldigt specifik del av viruset. Man gör sådana antikroppar mot olika delar av viruset, väljer ett par och blandar och då kallar man det för cocktail, säger han och fortsätter:

– Här har de tagit spikeproteinet, det protein från viruset som sitter på ytan, som hittar celler och tar sig in och tar över. Tanken är att om man blockerar det proteinet kan viruset inte binda sig till celler och så inaktiverar man det.

REGN-cov-2 är ingen mirakelkur, säger han, men att det i teorin kan ha önskad effekt. Men för att de monoklonala antikropparna ska binda till viruset och se till att det inte sprider sig måste behandlingen sättas in i rätt tid.

– Många av patienterna som är sjuka har redan passerat det stadiet. Du måste behandla patienterna väldigt tidigt för att kunna se en effekt och hos honom kanske det har fungerat eftersom de kom in väldigt tidigt. Med exempelvis feber går du inte till sjukhus den första dagen utan du går dit efter en vecka när det blir sämre, och då är det för sent att komma in med de här medicinerna.

Innan man ser resultatet av omfattande kliniska studier kan man inte börja rekommendera allmänheten att använda läkemedlet, enligt Ali Mirazimi.

– Det är samma med vaccinerna, vi väntar på fas tre, annars kan man bara säga att de är lovande. Men det är ett företag som är börsnoterat som ligger bakom läkemedlet så det finns alltid en ekonomisk vinning där.

