Forskare anklagas ha dolt överdödlighet bland barn under pandemin

Jonas F Ludvigsson är barnläkare, professor på Karolinska institutet och en av de mest profilerade svenska forskarna under coronapandemin.

Han har presenterat forskningsresultat som visat att skolbarn löper låg risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, och anser att skolor därför borde hållas öppna. Det har gjort honom omhuldad av dem som förordar den svenska strategin, och hårt kritiserad av dem som anser att Sverige gjort för lite för att begränsa smittspridningen.

I början av januari publicerade Jonas F Ludvigsson och kollegor forskningsresultat i The New England Journal of Medicine som visade att få svenska barn drabbats av allvarlig covid-19 under våren 2020.

Men i en ny artikel i tidskriften Science påstås att Jonas F Ludvigsson undanhållit uppgifter om att det under samma period varit en ovanlig överdödlighet bland barn i skolåldern. I artikeln citerar Science ett mejl från Jonas F Ludvigsson till Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, som en privatperson i Sverige begärt ut och som nu cirkulerar på sociala medier. Personen som begärt ut mejlet och medverkar i artikeln är enligt Expressen medlem i den omskrivna gruppen Mewas som tidigare granskats av Vetenskapsradion.

I mejlet, skickat den 27 juli 2020, skriver Jonas F Ludvigsson att det är få barn som behövt intensivvård på grund av covid-19, men att han också upptäckt något oroväckande.

”Däremot ser vi tyvärr en tydlig signal om överdödlighet bland barn 7-16 år, de åldrar där 'barn går i skolan'”, skriver han och hänvisar till data från SCB.

Datan visar att 51 barn i åldersgruppen avlidit under mars till juni 2020, 68 procent fler än snittet på drygt 30 barn under motsvarande perioder åren 2015-2019. Samtidigt var dödligheten bland yngre barn betydligt lägre än snittet föregående år.

”Jag känner att jag nu när jag begärt ut dessa siffror har ett ansvar att publicera dem men med få antal så kan detta ju vara slump, men en olycklig sådan”, skriver Ludvigsson.

Mejlet och Science artikel har i veckan fått stor spridning, och Jonas F Ludvigsson anklagas på sociala medier för att ha mörkat obekväma uppgifter som går emot hans forskningsresultat och den svenska strategin.

Till DN säger Jonas F Ludvigsson att hans kritiker har fel – uppgifterna om överdödligheten bland barn i skolåldern har inte gömts utan finns i en onlinebilaga till texten som publicerades i The New England Journal of Medicine.

Han säger att han upptäckte de många dödsfallen efter att en av de forskare som granskat hans ursprungliga forskningsresultat bett honom jämföra överdödligheten med tidigare år.

– Men för att tolka siffrorna behövde jag data över dödsorsaker, säger Jonas F Ludvigsson.

– Jag vände mig då till Tegnell för jag tänkte att han är central, en myndighetsperson som kanske kan få ut data som jag som enskild forskare inte kan få ut med kort varsel.

Ludvigsson säger att han hoppades få hjälp att reda ut om överdödligheten var slumpartad – exempelvis på grund av ovanligt många trafikolyckor eller drunkningar – eller om den kunde kopplas till covid-19 antingen direkt eller indirekt.

– Covid kan ha en indirekt effekt när barnsjukvården har prioriterats ned, och kanske har det lett till en överdödlighet bland skolbarn, säger Ludvigsson.

Anders Tegnell hänvisade i stället till Socialstyrelsen som enligt Jonas F Ludvigsson svarade att myndigheten ännu inte hade data över dödsfallen. Trots att Ludvigsson tyckte att uppgifterna var så pass intressanta att han kontaktade statsepidemiologen och Socialstyrelsen så nämns alltså inte dödstalen för 2015-2019 i huvudtexten i The New England Journal of Medicine utan i en bilaga.

Anledningen är enligt Jonas F Ludvigsson brist på utrymme och att han själv inte trodde att överdödligheten bland de äldre barnen är kopplad till covid-19. Om så många barn skulle ha blivit allvarligt sjuka och avlidit av covid-19 skulle det ha upptäckts tidigare, menar han.

– Jag står för de där siffrorna och de finns publicerade i artikelform på nätet som vem som helst kan läsa. Det finns ingenting dolt. Däremot har jag avstått från att göra någon tolkning av datan eftersom syftet med min artikel var att belysa covid-19, säger han.

– Vi vet inte om det här har med covid-19 att göra.

Hur ser du på att ingen gått till botten med det här, trots att det gått över ett halvår sedan du upptäckte överdödligheten?

– Jag tycker det är viktigt att gå vidare med de här siffrorna, jag hoppas att någon gör det. Men data över dödsorsaker fanns inte tillgängliga när jag hade behövt dem.

DN har begärt ut uppgifter om dödsorsak från Socialstyrelsen och kan nu berätta vad som ligger bakom dödstalen som Ludvigsson anklagats för att dölja. Begäran gäller avlidna barn i ålder 7-16 år under mars till juni 2020, alltså perioden som Jonas F Ludvigsson undersökt.

Myndighetens statistik visar att det främst är ”yttre orsaker” som ligger bakom det ökade antalet dödsfall bland skolbarnen under våren 2020. Enligt statistiken förklaras 24 av 51 dödsfall av det, därefter är tumörer den vanligaste dödsorsaken.

”Det har således inte att göra med att barnen blivit sjuka i covid. Inget barn under 20 år har första halvåret 2020 fått underliggande dödsorsak covid”, skriver Socialstyrelsens statistikavdelning till DN.

– Yttre orsaker innebär att det inte är sjukdom som gör att en person avlider. Det vanligaste är olika transportolyckor men det kan även vara fallolyckor, drunkningar, eller att någon avsiktligen skadat sig själv eller skadats av någon annan, säger avdelningschefen Mona Heurgren.

Socialstyrelsen arbetar nu med en preliminär helårsrapport över dödsorsaker som ska publiceras under mitten av mars, på grund av det stora intresset för statistiken.

DN har även sökt statsepidemiolog Anders Tegnell för att få svar på hur han bedömde uppgifterna om de många dödsfallen, utan resultat.