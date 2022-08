Forskare har upptäckt ett sätt att förstöra PFAS

Kraftig sänkning av gränsvärde för PFAS i dricksvatten

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) har nyligen skärpt bedömningen av hälsoriskerna för ett antal olika PFAS-ämnen. Livsmedelsverket föreslår därför att gränsvärdet för dessa PFAS i svenskt dricksvatten ska sänkas från 90 nanogram per liter till 4 nanogram per liter. Danmark har satt gränsen vid 2 nanogram per liter.

Källa: Livsmedelsverket