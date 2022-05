Forskare kritisk till kommunernas handlingsplaner mot extremism

Sommaren 2014 uppmanade terrorrörelsen Islamiska staten (IS) sina anhängare att utföra terrordåd i Europa. Följden blev en våg av blodiga attacker runt om i Europa. Konsertlokalen Bataclan och andra platser i Paris 2015, flygplatsen och tunnelbanan i Bryssel 2016, Drottninggatan i Stockholm 2017 och promenadstråket La Rambla i Barcelona 2017, för att nämna några.

Under de här åren tog också debatten om europeiska IS-resenärer till Syrien och Irak fart.

I Sverige fick allt detta till följd att det blev en press på landets kommuner att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Planen skulle inkludera all form av terrorism, som exempelvis högerextremism, vänsterextremism och militant islamism.

En skåpbil rammade människor på det välbesökta turiststråket La Rambla i Barcalona i augusti 2017. Ett stort blomhav växte fram efter attacken. Foto: Alexander Mahmoud

Robin Andersson Malmros, biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet som bedriver forskning om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism, beskriver att det under den här tiden pågick en form av ”hetsjakt på kommunerna”.

– Det var ingen som hade samlat in kunskap om hur problemet manifesterade sig kommunalt utan helt plötsligt skulle alla skaffa sig en handlingsplan. Under de första åren vittnar kommunerna om att de arbetade under enorm press och hade en blåslampa riktad mot sig från medier, den nationella samordnaren och enskilda experter. Det var ganska hysteriskt där ett tag, säger han.

Robin Andersson Malmros har nyligen blivit klar med sin studie där han bland annat undersökt varför det blev ett kommunalt ansvar att förebygga extremism i Sverige. Slutsatsen han drar är att det aldrig borde ha blivit en angelägenhet för alla kommuner och att onödiga resurser lades på detta.

– Det borde ha blivit en fråga för de kommuner som hade ett problem och en anledning att skaffa en handlingsplan. Men flera av kommunerna hade inget problem med extremism, åtminstone utifrån vad som går att läsa ut via statistik. Handlingsplanerna blev bara symboliska dokument.

Robin Andersson Malmros, biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet. Foto: Nora Lorek

Exempel på de kommunerna är Vilhelmina, Hofors, Dorotea och Bergs kommun.

De senaste åren har dock läget förbättrats, enligt Robin Andersson Malmros. Det beror framförallt på att den nationella samordningen i dag sköts av Center mot våldsbejakande extremism, CVE, som är placerat inom myndigheten Brottsförebyggande rådet som i sin tur lyder under Justitiedepartementet. Innan 2018 låg den nationella styrningen under kulturdepartementet.

Enligt Lenita Törning, utredare på Center mot våldsbejakande extremism, CVE, ser arbetssättet annorlunda ut i dag, inte minst när det kommer till handlingsplaner.

– I dag måste det finnas en lägesbild över hur det ser ut i kommunen innan det skapas en handlingsplan. Det finns ingen orsak till att ta fram en sådan plan om man inte har några problem med våldsbejakande extremism.

Blommor vid minnesplatsen för terrordådet på Drottninggatan. Foto: Jessica Gow/TT

Hur kommunerna arbetar mot extremism skiljer sig väldigt mycket åt, enligt Törning. Vissa kommuner har exempelvis en lokal samordnare anställd på heltid, medan det på andra håll kan röra sig om en tjänst på runt tio procent. Hon har inga invändningar mot att kommunerna organiserar sig olika. Det har de rätt till enligt principen om kommunal självbestämmanderätt.

– Vår roll är inte att säga åt kommunerna vad de ska göra utan vi stöttar och hjälper dem på olika sätt.

En stor utmaning framöver när det kommer till arbetet mot extremism är enligt Törning att få olika yrkesgrupper, som lärare, poliser och socialsekreterare, att i högre utsträckning dela information med varandra – utan att de bryter mot sin yrkesprofessionalitet.

– Vi ser att det bästa sättet att motverka våldsbejakande extremism är genom att olika instanser samverkar och pratar med varandra, säger hon.