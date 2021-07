Forskare om Havannasyndromet: Mikrovågor lämnar inga spår

De första rapporterna om det så kallade Havannasyndromet dök upp 2017 då flera amerikanska diplomater i den nyupprättade ambassaden i den kubanska huvudstaden under längre tid hade upplevt fysiska besvär som minnesförluster, tinnitus, huvudvärk och illamående. Även diplomater från Kanada vittnade om liknande problem och med åren har enstaka amerikanska fall dykt upp lite varstans i världen. Den 16 juli avslöjade New Yorker att ambassaden i Wien hade noterat över 20 fall.

Spekulationerna om Havannasyndromets orsaker har varit många, men en teori som funnits med hela tiden har framträtt som en av de mest sannolika: mikrovågor. Det är bland annat slutsatsen i en rapport från USA:s akademiska paraplyorganisation National Academies, och FOI:s forskningschef Tomas Hurtig instämmer.

– Inom mitt fält, mikrovågor mot elektronik, finns inget som helst syfte att göra åverkan på människor och det finns internationella överenskommelser om att elektromagnetiska vapen inte får användas mot människor alls. Det som gör det här extra fruktansvärt är att det inte ens har använts i en militär konflikt, även om spioner till viss del kanske ingår, säger Tomas Hurtig.

Han berättar att de första kända studierna på hur pulserande mikrovågor påverkar människor gjordes i USA efter att tekniker jobbat nära radarstationer klagat över att de hörde klickljud. 1962 publicerade neuroforskaren Allen Frey en rapport om det som kallas just Frey-effekten, att uppfatta inre ljud under det att man utsätts för pulsade mikrovågor.

– Det är alltid pulser, inte kontinuerliga signaler, och det handlar om att hitta rätt avstånd mellan signal och paus, men det är miljondelar av sekunder det handlar om. Med viss kombination av puls och repetitionshastighet så visar det sig att man behöver väldigt lite mikrovågseffekt, det vill säga att utrustningen inte behöver vara särskilt kraftig, säger Tomas Hurtig.

Hans gissning är att man skulle kunna utföra attacker från ett par hundra meter med sådan utrustning som förvisso inte skulle vara liten nog att bära i handen, men väl få plats i en personbil.

– Det är en av svårigheterna i att förstå saken, för att om jag fattat Wienhändelserna rätt så är hela ambassadområdet avspärrat och inte ens möjligt att passera med bil. Antingen har man fått in utrustningen på något sätt eller så har man gjort det på ett betydande avstånd men det kan jag omöjligen avgöra, säger Tomas Hurtig.

Det är i nuläget inte fastslaget vem eller vad som kan ligga bakom fenomenet och många frågor kvarstår: Har många ambassadanställda drabbats samtidigt? Har det skett på arbetsplatsen eller någon annanstans? Finns det olika sorters utrustning?

Jämte de tekniska och medicinska utredningarna pågår förstås jakten på eventuella gärningsmän och om man ska tro uppgifter från amerikanska underrättelseföreträdare pekar misstankarna mot Moskva. I en detaljerad GQ-artikel berättas hur ryska agenters mobiltelefoner har kunnat kopplas till en mängd platser och tidpunkter för fall av Havannasyndromet.



I samband med att fenomenet uppmärksammades på Kuba 2017 nekade Ryssland till all inblandning och att ha orsakat det så kallade Havannasyndromet.



Men topprådgivare för båda presidenterna Donald Trump och Joe Biden är övertygade om att det är Ryssland, möjligen i trubbiga försök att kapa digital information, och ”det är absolut sannolikt att det är ryska förmågor” bakom Havannasyndromet, enligt Oscar Jonsson som doktorerat och fortfarande forskar på hur ny teknologi förändrar krigföringen.

– Ryssarna har sedan 1990-talet pratat väldigt mycket om vapen ”baserade på nya fysiska principer” för att kunna påverka människor på olika sätt. Det inkluderar sanningsserum, lasrar och icke-våldsamma saker som just våglängdsvapen, samt olika gifter, säger Oscar Jonsson, som i dag är forskningsdirektör på spanska handelshögskolan IE Universitys ​​Center for the Governance of Change.

– Drivkrafterna är ganska enkla egentligen. Det kan handla om att skicka signaler, provocera diplomater och i synnerhet de som sysslar med politiskt känsliga frågor, exempelvis sådana som har dialog med oppositionen eller dem man tror är underrättelseagenter med täckmantel från underrättelsetjänster, men det kan också vara bara för att jävlas, säger Oscar Jonsson.

Om det vore Ryssland som låg bakom de eventuella attackerna mot diplomater i Kuba skulle det vara logiskt, menar han. Att göra det i Moskva skulle vara för uppenbart och riskera vedergällning, då är den karibiska nationsfränden en god medelväg för att prova sin utrustning. Wien som brottsplats skulle också äga sin logik.

– Historiskt har ju Wien varit som en spionernas huvudstad, även efter kalla kriget har mycket utspelat sig där. Till exempel var det där som agentutväxlingen skedde efter att FBI sprängt spionringen kring Anna Chapman 2010. Ryssarna har väldigt många diplomater där, säger Oscar Jonsson.

Att åsamka diplomater eller andra lindriga skador som yrsel och liknande kan verka harmlöst, men väl så effektivt. Dels lämnar exempelvis mikrovågor inga spår och känslan av att vara måltavla kan vara nog för att hamna ur balans och bli psykologiskt utnött.

– Jag skulle beskriva det som ett relativt milt sätt att jävlas med någon och vad gäller just att trakassera diplomater har Ryssland en lång historia. Några klassiska exempel är att någon agent tar sig in i ditt hem och använder toaletten utan att spola, eller växlar innehållet i spritflaskorna, öppnar ett fönster… Massa olika små saker som kan få den utsatta att ifrågasätta sitt förstånd, säger Oscar Jonsson.