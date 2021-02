Forskare uppmanar USA och EU: Sluta stödja biobränslen

Bioenergi från skogen ökar kraftigt

Avverkningstakten i EU har ökat stort. Samtidigt har användningen av biomassa från skogen ökat med 20 procent sedan millennieskiftet, enligt rapporten från EU-kommissionen.

Skoglig bioenergi uppges ofta handla om restprodukter, men rapporten visar att en allt större del av skogsmaterial som bränns för energi har okänt ursprung.

I rapporten klassas olika källor till skogsbioenergi utifrån hur de påverkar biologisk mångfald och efter hur lång tid de beräknas kunna ge minskade utsläpp, jämfört med fossila bränslen: från kort tid (1-2 decennier) till lång (över ett sekel eller aldrig). Bioenergi från avverkad urskog eller gammal naturskog hamnar i den sämsta kategorin. Bara mindre, fina resprodukter från produktionsskog bedöms kunna minska utsläpp och samtidigt inte påverka biodiversiteten.

Källa: EU-kommissionens rapport The use of woody biomass for energy

production in the EU