Forskaren bakom genmanipulerade bebisar planerar nya experiment

Februari 2023

Omkring 100 forskare sitter uppkopplade framför sina skärmar runt om i världen. De har väntat i fem år på det här tillfället. Nu ska de äntligen få höra en av världens mest kritiserade forskare förklara sig.

He Jiankui får ordet från en studio i Peking. Men under den kommande halvtimmen berättar He Jiankui ingenting om det som hela forskarvärlden väntar på: hur han gick tillväga när han skapade de första genförändrade barnen.

He Jiankui passar i stället på att presentera sitt nya projekt efter fängelsevistelsen. Han samlar in pengar från privatpersoner och ska sedan bota ärftliga sjukdomar som Duchennes muskeldystrofi med hjälp av gensaxen Crispr-Cas9. Men det ska inte göras på embryon (befruktade ägg), och därför inte ge bestående genförändringar som kan föras vidare till nästa generation.

Hi Jiankui förbereder sig inför framträdandet i februari i år. Foto: Mark Schiefelbein/AP

He Jiankui vägrar att svara på frågor från de ivriga åhörarna. I stället skriver han senare i en tweet att han inte är redo att prata om det som har hänt tidigare.

”Det var som att lyssna på en försäljare”, ”han är inte trovärdig” och ”snudd på en förolämpning mot oss deltagare” var några reaktioner bland deltagarna efteråt.

Varför väcker forskaren He Jiankui så starka känslor?

He Jiankui studerade fysik i Kina innan han flyttade till USA för att forska på gensekvensering (kartläggning av arvsmassan) vid Stanford University. Han återvände till Kina 2012 och fortsatte med sin forskning som baserades på gensaxen Crispr/Cas9. Gensaxen utvecklades bland annat i Umeå 2012 och var en revolution inom molekylär- och cellbiologisk forskning. Under de kommande åren började den användas i experimentella behandlingar i celler hos levande människor. Men att klippa och klistra i arvsmassan hos ofödda barn, och på så sätt skapa förändringar som går i arv, var något helt annat. Det var etiskt mycket ifrågasatt och förbjudet i många länder.

Nyheten slog därför ned som en bomb 2018: He Jiankui och tre kollegor hade skapat tvillingarna Lulu och Nana, världens första människor med gentekniskt förändrade ärftliga arvsanlag. Senare föddes ett tredje barn.

Den kinesiska forskaren Zhou Xiaoqin injicerar komponenterna som ingår gensaxen Crispr/Cas9 i ett ägg för fem år sedan. Foto: Mark Schiefelbein/AP

He Jiankui gjorde sitt experiment på sju par där mannen var smittad med hiv. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation som visar hur han gick tillväga. Men i samband med en provrörsbefruktning använde han gensaxen Crispr/Cas9 för att föra in en komponent i äggen. Den förstör genen CCR5 som hiv-viruset använder för att tränga in i celler. Tanken var att ändringen skulle ge motståndskraft mot hiv. De befruktade äggen fördes sedan tillbaka i kvinnorna, varav två blev gravida.

När He Jiankuis experiment blev känt fick han sparken från universitetet i Shenzhen, och dömdes senare till tre års fängelse. De genförändrade bebisarna blev det mest censurerade ämnet i kinesiska sociala medier under 2018.

Fredrik Lanner forskar på utveckling hos embryon vid Karolinska institutet. Han har tidigare använt gensaxen för att göra ärftliga genförändringar i embryon, men de befruktade äggen kasserades efter en kort tids odling. Han minns hur bestört han blev för fem år sedan.

– Vi hade haft en öppen och internationell diskussion kring användandet av genredigering i mänskliga embryon där konsensus var att det var alldeles för osäkert att genomföra liknande försök. Det fanns helt enkelt för många risker som först måste lösas först.

Det stod också tidigt klart att He Jiankui inte hade tagit hänsyn till de framtida barnens säkerhet.

– Hans data visade på uppenbara risker utan att styrka nyttan hos de framtida barnen.

Fredrik Lanner forskar på utveckling hos embryon vid Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn/Karolinska Institutet

I ett Youtube-klipp från 2018 berättar He Jiankui om de nyfödda tvillingarna:

– Två vackra små kinesiska flickor som heter Lulu och Nana kom skrikande till världen för några veckor sedan, lika friska som vilket barn som helst.

Mer än så vet man fortfarande inte om flickorna, som har kommit att kallas Crispr-bebisarna. Det finns inga bilder på dem, och det är inte känt hur de mår i dag, eller om någon av dem är immun mot hiv. He Jiankui har varken publicerat data om sina försök, eller fått dem granskade av andra forskare.

Det finns flera risker med att genförändra både levande människor och embryon. Människor som har en skada i genen CCR5 kan till exempel drabbas hårdare av influensa, men också lättare smittas av West Nile-feber.

– Dessutom kan förändringar av en gen påverka flera andra gener i ett komplicerat system. Men ingen vet vilka konsekvenserna kan bli i framtiden för hälsan hos de här barnen och deras eventuella framtida barn, säger forskaren Magnus Lundgren, som undervisar i genteknik och har lång erfarenhet av Crispr-saxen.

Forskaren Magnus Lundgren undervisar om genteknik vid Uppsala universitet Foto: Mark Harris

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Förra året tog rådet fram en ny rapport om genredigering.

– Crispr är en fantastisk teknik och förhoppningarna är stora om att den kan hjälpa oss med till exempel nya behandlingar mot cancer och ärftliga blodsjukdomar. Men vi måste också se till riskerna, säger han.

Riskerna finns framför allt vid ärftlig genredigering som kan gå i arv. Det gäller bara om redigeringen görs på embryon, och inte hos levande människor. Om tvillingarna Lulu och Nana får barn i framtiden kommer barnen sannolikt att ärva de förändrade generna.

– Det är en allvarlig etisk fråga, som handlar om genetisk integritet. Oförutsägbarheten och det bristande kunskapsläget gör det hela ännu mer etiskt tveksamt, säger Nils-Eric Sahlin.

Forskaren He Jiankui har just avslöjat att han har skapat bebisar med förändrade gener, här tillsammans med kollegan Zhou Xiaoqin. Foto: Mark Schiefelbein/AP

He Jiankui valde att försöka skapa bebisar som är immuna mot hiv. Men det finns bromsmediciner och särskilda metoder vid provrörsbefruktning som gör att smittorisken mellan förälder och barn är mycket liten.

– Det gör hans försök ännu mer diskutabla.

He Jiankui har trots allt haft positiv påverkan på forskarvärlden, menar Nils-Eric Sahlin.

– Folk vaknade upp! Man insåg att regelverken som fanns för genteknik inte var tillräckliga. Riktlinjer och principer diskuteras nu över stora delar av världen, och det är givetvis bra. Men jag blir lite orolig över att He Jiankui har startat en privat organisation, det kan betyda att verksamheten inte omfattas av regelverken.

He Jiankui har antytt i sociala medier att han hade ”lite för bråttom” i sina experiment med embryon. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Fredrik Lanner berättar att den kinesiska forskningen inte har påverkat förutsättningarna för hans forskning.

– Vi har en väldigt tydlig lagstiftning. Det är skönt att se den kompakta och eniga kritiken från forskare runt om i världen. Men det är oroande att He nu efter tre års fängelse verkar ha nya planer på att fortsätta sina experiment på något sätt, säger han.

He Jiankui har valt att kommunicera med omvärlden via Twitter. Med en hänvisning till Beatles-låten ”Let it be” skriver han att han har valt att lämna de senaste åren bakom sig och fokusera på framtiden. Men i Kina lever tre barn som för alltid bär på de förändringar han gjorde i deras arvsmassa.