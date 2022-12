FN:s miljömöte: Länderna närmar sig en räddningsplan för naturen

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

På förmiddagen lokal tid presenterade ordförandelandet Kina ett första förslag på en historisk global överenskommelse för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, ett nytt globalt ramverk.

Där finns förslag på formuleringar kring de stora knäckfrågorna som har varit i fokus under de elva dagar som förhandlingarna har pågått. Det handlar bland annat om hur mycket som ska skyddas och hur ska det finansieras.

I den text som föreligger föreslås att 30 procent av land och vatten skyddas, det så kallade 30x30 målet som ett hundratal länder redan före mötet ställde sig bakom.

När det gäller finansiering är förslaget att utvecklade länder ska bidra med 20 miljarder dollar per år till 2025 och 30 miljarder dollar årligen år 2030 (motsvarande drygt 310 miljarder kronor). Det är långt ifrån kravet på 100 miljarder dollar som utvecklingsländer med Brasilien i spetsen har framfört. De reste sig till och med och lämnade förhandlingarna i protest för några dagar sedan för att visa på allvaret i kravet.

Samtidigt är summan betydligt högre än de cirka 7 miljarder som rika länder beräknas bidra med i dag.

Uppståndelsen blev stor när ordförandelandet Kina på söndagsmorgonen lokal tid släppte ett första mer färdigarbetat förslag till nytt globalt ramverk för biologisk mångfald under COP15. Foto: Andrej Ivanov/AFP

En avgörande fråga och något som kan göra överenskommelsen banbrytande är att det nu finns skarpa formuleringar om vikten av att alla länder ska respektera urbefolkningarnas rättigheter, ledarskap och kunskap när nationella planer för att bevara den biologiska mångfalden utformas och genomförs.

– Om den texten antas av mötet går vi in i en ny era när det gäller att skydda och bevara naturen där rättigheter för urbefolkningar finns i centrum. Det är ett spännande nytt kapitel om det här håller, säger Brian O'Donnell, chef för miljöorganisationen Campaign for nature.

I stort menar många bedömare att det är ett starkt dokument, där länderna i klartext slår fast att mänskligheten är helt beroende av en rik biologisk mångfald för att få mat, rent vatten, ren luft, mediciner och allt annat som utgör grunden för vår tillvaro.

De understryker också att situationen är mycket allvarlig. Människan har påverkat större delen av jorden på ett sätt som fått djur och växter att dö ut snabbare än någonsin tidigare under mänsklighetens historia. Ungefär en miljon arter bedöms vara utrotningshotade, många inom de närmaste årtiondena, om vi inte snabbt sätter in kraftiga åtgärder.

Men det finns fortfarande stora hål i de mer och en del frågetecken kring de mer konkreta åtgärdsmålen, enligt miljöorganisationer på plats. Bland annat saknas fortfarande skarpa mål och tydligt mätbara mål när det gäller artbestånd och livsmiljöer, menar Georgina Chandler vid miljöorganisationen The Cambridge Conservation Initiative.

– Visionen och målsättningen är stark. Men vi måste ha mätbara mål för ekosystem och bestånden av arter till 2030, annars kan vi inte följa utvecklingen och hålla länderna ansvariga för förlust av arter, säger hon.

Förslaget på överenskommelse granskas nu av ländernas förhandlingsdelegationer. Klockan 13 lokal tid ska chefsförhandlingarna samlas och ge sina synpunkter på förslaget. Mycket kan fortfarande ändras i formuleringarna.

Handlingsplanen som de 196 länderna ska enas om är omvälvande och kommer att påverka alla sektorer av samhället. Det finns skrivningar om att begränsa överkonsumtion som skadar naturen, halvera skadlig användning av bekämpningsmedel, se över subventioner till exempelvis ohållbara metoder inom fiske, jordbruk och skogsbruk.

Enligt schemat ska förhandlingarna avslutas i morgon, måndag.

Texten uppdateras.