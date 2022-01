Förslaget klart: Scandinavium rivs – ny arena i Göteborg för 16 000 åskådare

Efter att utredning på utredning inte lett till beslut och gamla idéer skrotats kraftsamlar nu Göteborgspolitiken för att en gång för alla komma överens.

Utöver Scandinaviums ersättare, en multiarena kostnadsberäknad till 3-3,3 miljarder, innebär huvudalternativet i den slutrapport som läggs på kommunstyrelsens bord 26 januari att:

– Lisebergshallen ersätts med något som kallas Annexet. Det placeras vägg i vägg med multiarenan, får läktare för 3 000 sittande och en prislapp på 650-750 miljoner.

– De hårt slitna tre sporthallarna från 1965 ersättas med nya för 350-400 miljoner. Däremot ersätts inte Wallenstamhallen, isrinken.

Förslag till nytt arenaområde Satellitbild: Google. Grafik:DN.

Men eftersom multiarenan i förslaget inte kan stå klar förrän om hela tolv år skickar kommunens experter samtidigt med uppmaningen att överväga ett alternativ: att i stället radikalt renovera Frölundas hockeytempel i stil med legendariska arenan Madison Square Garden i New York. Då skulle man spara tre års byggtid.

Men besluten som nu ska fattas av kommunstyrelsen kan även kompliceras av att det är valår. Inte minst beror det på ”frågan i frågan”, den om ersättaren till Valhallabadet, invigt 1956, som också måste avgöras inom kort. En färsk utredning visar att prislappen för ett nytt centralbad ligger på omkring 1,7 miljarder.

Men var ska göteborgarnas nya bassänger grävas ner? De två senaste åren har Socialdemokraterna och Demokraterna drivit idén att de ska finnas kvar i det så kallade arena- och evenemangsområdet, invid Svenska Mässan.

Så här har arkitekterna skissat att det nya centralbadet skulle kunna se ut vid en placering vid Gullbergsvass. Foto: Göteborgs stad

Det utredda alternativet Ringön för centralbad är av allt att döma borta ur bilden. Kvar finns Heden, som Kristdemokraternas Elisabet Lann och Liberalernas Axel Darvik lanserat, liksom Gullbergsvass, invid centralstationen, som främst Vänsterpartiets Daniel Bernmar drivit – men som accepterats som idé av kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsons (M).

Här på den öppna ytan Heden i centrala Göteborg finns ett av alternativen för placering av ett nytt centralbad. Liberalernas Axel Darvik, som syns på bilden, förordar den lösningen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Slutrapporten förordar dock alltså att centralbadet flyttas från arenaområdet, framför allt för att skapa en acceptabel finansiering av de nya arenorna som totalt sett beräknas kosta fyra till fyra och en halv miljard.

Genom att riva Valhalla IP och bygga 700-750 bostäder, förskolor och en grundskola för 380 elever norr om Valhallagatan upp mot Ullevi, tror utredningen på intäkter för byggrätter på 1,35-1,85 miljarder.

Så här tänkte sig det lokala konsortiet bakom projektet ”Plats för Göteborg” hur arenor och bostäder kunde placeras mellan Svenska Mässan till vänster i bilden och Ullevi till höger. Foto: Plats för Göteborg

(Det är här värt att påminna sig om att de göteborgska bygg- och fastighetsbolagens inspel ”Plats för Göteborg” från 2019 hade ritat in både ett bad och 5 000 bostäder i området).

Men om politiken ändå väljer att bygga det nya centralbadet på området försvinner minst hälften av de möjliga bostäderna och med dem en dryg halv miljard i intäkter, bedömer stadsledningskontoret.

I just den frågan kan dock partierna S och D hämta draghjälp i att utredningen bedömer att ”ur ett hela stadenperspektiv bör placeringen inte påverka stadens totala exploateringsekonomi i någon större omfattning sett över tid”.

Men som en rakt igenom komplicerande och kanske avgörande faktor löper tidsaspekten. Om det nya badet blir kvar i arenaområdet, norr Valhallagatan, bedöms byggstarten fördröjas ett år jämfört med de externa alternativen Heden och Gullbergsvass.

Slutrapporten talar om att en färdig ersättare till Scandinavium först om tolv år – och där det dröjer sju år innan Valhallabadet kan rivas. Ersättaren måste nämligen bli klar först. Med detta följer i rapporten en varning: ”Risken är att Göteborg under den perioden tappar i konkurrenskraft och att det riskerar påverka stadens framtida position som evenemangsstad.”

Madison Square Garden i New York – kraftigt ombyggd från ”originalet”. Här håller bland andra basketlaget New York Knicks till. Foto: Seth Wenig/AP

Det är här som den gamla tanken att i stället kraftigt bygga om dagens Scandinavium åter väckts. Utredarna har inte haft som uppdrag att planera för det, men riktar ändå ett påtagligt intresse för tanken att skapa en slags variant av Madison Square Garden, den mytiska arenan på Manhattan från 1968 som radikalt byggdes om och fick ett nytt skal 2011-13.

Nu skriver man att stadens bolag Got Events ”utredning har fördjupats under pandemin och under utredningens gång har detta alternativ identifierats, med fördelen att det kan innebära en snabbare utbyggnad av området söder om Valhallagatan”.

Got Event pekar på möjligheten att genom att tillföra 3 000 åskådarplatser till de 12 044 som finns i dag, en dubblerad takhöjd och kraftigare tak i kombination med generösare ytor ”skulle göra att Scandinavium är redo för 50 nya år”.

Argumentet att man med ”ett nytt klimatskal” skulle få ett ”återbruk som ligger i linje med att Göteborg ska positionera sig som en hållbar destination”, lyfts också.

Men utredningen pekar också på flera viktiga problem med denna ”genväg”, inte minst de begränsningar som den bärande betongen ger för logistik, särskilt in- och utfart för lastbilar. Därtill skulle en höjning av taket kräva en ny detaljplan.

Göteborgs hockeystoltheter Frölunda spelar sina hemmamatcher i Scandinavium. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Det understryks att om politiken vill pröva även denna väg måste nya direktiv fram snabbt. Det som kan locka är då att Frölunda skulle kunna ha nedsläpp för pucken i ett ”Nya Scandinavium” om ”bara” åtta år.

Valåret i Göteborg inleds alltså med ett brännhett förslag i den fråga som utretts i snart femton års tid. Det som ger den tyngd åt just denna rapport är att samtliga partier förutom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna deltagit i styrgruppen efter att man för ett år sedan lyckades komma överens om ramarna.

Fakta. Kommunen ägare – sälja namnet? Vänsterpartiet har ställt som krav för att ingå i överenskommelsen att arenorna ska ägas och drivas av staden självt. Utredningen bygger på att det kommunala bolaget Higab ska äga arenorna och att Got Event ska ansvara för driften, precis som med Scandinavium och Ullevi i dag. Den årliga hyran för arenaparken beräknas till 190-210 miljoner, exklusive driftskostnad. Om intäkterna från bostäderna räknas in sänks hyran med 40-50 miljoner. I dag har Scandinavium en hyra på under 20 miljoner. Om kommunen skulle sälja ut arenans namn skulle en sponsorintäkt kunna ge omkring tio miljoner per år. Källa: Stadsledningskontoret. Visa mer

Läs mer:

