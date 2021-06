Försprång för högerpartierna inför valrysare

Efter att riksdagen på måndagen röstat för ett misstroende mot statsministern ligger bollen hos Stefan Löfven själv. Han har två alternativ.

Antingen hittar han ett stöd i den nuvarande riksdagen för att sitta kvar som statminister. I nuläget tycks det finnas få öppningar för det. Eller också utlyser han extra val.

Partiernas stöd mitt i regeringskrisen

”Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?” Procent. Majmätningen inom parentes.

Källa: DN/Ipsos. Siffrorna bygger på 1 547 svar, varav 753 via en webpanel och 794 via telefonintervjuer, under mätperioden 8–20 juni 2021.