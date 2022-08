Första Prideparaden sedan pandemin

Trafikpåverkan i Stockholms innerstad

På lördagen den 6 augusti är följande vägar och gator avstängda med anledning av en större allmän sammankomst/parad.

Rålambshovsleden (08.00-18.00)

Norr Mälarstrand (13.00-18.00)

Vasagatan (13.00-18.00)

Kungsgatan (13.00-18.00)

Sturegatan (13.00-18.00)

Lidingövägen (13.00-18.00)

Eftersom framkomligheten i Stockholms innerstad är begränsad under lördagen uppmanas allmänheten att inte ta bil in till centrala Stockholm under dessa tider.

Källa: Polisen