Försvarsministern: Grundtanken är militärgeografiska och beredskapsmässiga

– Grundtanken är militärgeografiska och beredskapsmässiga men det finns också en regionalpolitisk dimension, säger Hultqvist till TT.

Förslagen om regementsorterna finns med i försvarspropositionen som läggs fram på torsdag. Den utgör förslag till försvarsbeslut för åren 2021–2025 och ska ange inriktningen även på sikt.

– Det vi anger är huvudinriktningen, men många detaljer får man återkomma till, säger Hultqvist.

Det handlar bland annat om ekonomi och tidsplaner.

Förslaget innebär bland annat att Falun och Västernorrlands regemente i Sollefteå, med utbildningsdetachement i Östersund, återinrättas. De ska vara igång 2022, enligt försvarsministern, och nå full kapacitet åren efter 2025.

Uppemot 250 värnpliktiga per år och per ort ska utbildas i Sollefteå och Falun. De ska i främst hämtas från områdena runt de båda orterna för att snabbt kunna komma in vid behov.

Sollefteå och Östersund hänger på sätt och vis ihop och ska samarbeta. Peter Hultqvist framhåller att det bara är 16 mils resa mellan de båda platserna.

Sollefteå har valts, enligt honom, för att det fyller ett militärt tomrum i Norrland och för att det finns många tomma regementsbyggnader där sedan det nedlagda regementets tid.

– När det gäller Falun finns en dimension som handlar om transportleder till både Oslo och Stockholm, säger försvarsministern.

Han motiverar förslaget om Falun även med att Hemvärnet där har en ”aktiv och framtidsinriktad” verksamhet.

Utbildningen av fältjägare förläggs till Östersund för att den militära organisation som finns på orten, inte minst genom flygvapnet på Frösön, ska stärkas. Det är viktigt av strategiska skäl med tanke på den förbindelse Östersund har med norska Trondheim.

Sedan tidigare är det känt att förstärkningar föreslås också vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg, Upplands flygflottilj i Uppsala samt Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

Försvarsmakten ska få i uppdrag att utreda förstärkning av försvaret även i norra Lappland, till exempel genom gränsjägarförband. Den förstärkningen ska i så fall ske under perioden för nästnästa försvarsbeslut, åren 2026–2030.

Förstärkningen behövs, enligt försvarsministern, inte minst för att kunna utveckla det utvidgade försvarssamarbete med Finland och Norge gällande Nordkalotten som Sverige nyligen ingått avtal om.