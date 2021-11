Försvunnen man hittad död efter stor insats

– Det är en 71-årig man som försvann från sitt hem under gårdagen under oklara omständigheter. Vi har sökt med hund och från luften under natten, sade Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen, på tisdag morgon.

Mannen hittades död utomhus vid 11-tiden på tisdagen av en hundpatrull. Polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.