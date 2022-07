Fortfarande pressat läge på barnakuten i Malmö: ”Väldigt sårbart”

Barnakuten är trång, arbetsbelastningen är hög och sedan en ombyggnation har nya problem uppstått som personalen upplever gör deras arbete svårare.

Bakom ombyggnationen ligger pandemin. Tanken är att alla patienter ska delas upp och sitta i olika väntrum, beroende om de har en infektion eller inte, för att minska smittspridning. Redan innan patienterna kommer in till mottagningen tas de in en och en i en reception, eller som det heter på sjukhusspråk: spotcheck. Men innan de kommer in där får de vänta utanför.

– När det var RS-säsong, då stod de nästan ända hela vägen ut på gatan, säger Christian Tibell, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet.

Nu har ett provisoriskt väntrum byggts utanför. Det har väggar och tak men ingen dörr, utan liknar mer ett slags skjul. För personalen är problemet att de inte har uppsikt över det provisoriska väntrummet utomhus och alltså inte kan se om någon till exempel blir hastigt försämrad.

Receptionen har byggts på ett sådant sätt att sjuksköterskan som sitter där inte ser ut. En spegel har satts upp, i den kan man skymta det provisoriska väntrummet.

– Innan hade du uppsikt över de som kommer hit, det är ju en del föräldrar som inte förstår riktigt hur sjuka deras barn är. Här har du ingen uppsikt över huvudtaget, säger Carina Mouras, barnsköterska och skyddsombud för Kommunal.

När patienterna väl fått komma in på akuten får de sitta i två olika väntrum, beroende på om de bedöms ha en infektion eller inte. Det har också bidragit till trängseln.

– Det räcker att det kommer in sex-sju patienter som är rena (oinfekterade, reds. anm.) så blir det direkt fullsatt i det väntrummet, säger Christian Tibell.

Väntetiderna kan vara långa och stämningen kan bli dålig. Hot och våld från upprörda föräldrar är ett annat problem, menar personalen, vissa beskriver hur de knappt vågar gå ut i väntrummen på grund av den hätska stämningen. Personalen bär larmknappar och vakter har satts in.

– De flesta är ju lugna, många blir upprörda men förstår att det inte är vi som påverkar det. Men det var ju en som sa att den skulle hem och hämta vapen, säger Christian Tibell.

DN rapporterade om krisen på barnakuten i Malmö redan i höstas. Då slog en tidig säsong med RS-virus till och över 800 barn kom till akuten varje vecka. Arbetsbelastningen var stor och personal sa upp sig.

Arbetsmiljöverket har haft ärendet på sitt bord sedan dess, och i slutet av januari skickade de ett föreläggande om vite på 150 000 kronor till barnakuten. Arbetsgivaren skulle bland annat minska arbetsbelastningen för personalen, undersöka riskerna för hot och våld, undersöka riskerna med utrymmesbristen samt involvera personal och skyddsombud i det arbetet. Verket har sedan dess gjort en uppföljande inspektion, och kommer fatta beslut ”inom den närmaste tiden”, skriver handläggaren i ett mejl till DN.

I dag är det strax över 500 barn som kommer till akutavdelningen varje vecka. Läget är alltså något lugnare än i höstas, men personalen är fortfarande oroliga över situationen på mottagningen.

– Det är väldigt sårbart här på barnakuten, säger Christian Tibell.

– Den här barnakuten är ju lite liten nu. Den var lagom stor när den byggdes, men flödena är ju mycket större i dag, säger Helena Elding Larsson.

Hon är verksamhetschef för verksamhetsområde barnmedicin, där barnakuten ingår, och väl medveten om problematiken. Men hon tycker ändå att situationen håller på att ljusna, och att de som arbetsgivare vidtagit en hel del åtgärder tillsammans med facket. Till exempel jobbar nu två undersköterskor per pass, i stället för en som i höstas. Receptionister har anställts, likaså en extra läkare.

– Vad gäller sjuksköterskor är det fortfarande så att det saknas, men det är bättre i dag än i höstas. Vi jobbar på det och har flera på väg in, säger Helena Elding Larsson.

Flera sjuksköterskor sa upp sig under höstens kris.

– Så där finns ju ett visst kompetenstapp. Det är klart att det stökar till det, men det är faktiskt några som kommer tillbaka. Jag upplever att arbetsmiljön håller på att förändras åt det mer positiva hållet.

Problemet med att personalen i receptionen inte kan se de som väntar utomhus ska lösas med en övervakningskamera. Vad gäller lokalerna, de som är så trånga, har Helena Elding Larsson äskat pengar till större lokaler. När och om det blir så är oklart, men det finns i alla fall planer på att skjulet utanför ska ersättas av ett riktigt väntrum.

Personalen vet också om att det har äskats pengar för nya lokaler.

– Men vi brukar skämta om att man är död och begraven innan det kommer hända, säger Carina Mouras.

