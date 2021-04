Förtroendet för MSB fortfarande skadat efter Eliassons resor

Redan under hösten började MSB märka av svikande förtroendesiffror från allmänheten – en trend som sågs även bland andra myndigheter med roller i pandemihanteringen. Men under jul- och nyårshelgen sjönk förtroendet ordentligt när det blev känt att myndighetens dåvarande generaldirektör Dan Eliasson åkt till Kanarieöarna under pandemin, trots Folkhälsomyndighetens avrådan från icke nödvändiga resor.

– Efter Dan Eliassons resa och så småningom också avgång såg vi ett väldig kraftigt tapp i förtroendet i flera mätningar, säger Svante Werger, och hänvisar bland annat till undersökningar från Kantar Sifo.

– Inför julhelgen kände omkring 50 procent ett ganska eller mycket stor förtroende för oss. Det föll ganska direkt ned med till 35 procent.

Trots att siffrorna har gått uppåt sedan dess är förtroendet fortfarande inte tillbaka på samma nivåer som innan Dan Eliassons avgång.

– Det har inte studsat upp hela vägen, utan ligger strax över 40 procent. Det tar lång tid att bygga upp förtroende, men det går snabbt att tappa. Sen ser vi på andra myndigheter att vinna tillbaka förtroendet. Nu ska vi genomföra den resan.

Hur lång tid det tar vill Svante Werger inte spekulera i.

Var Dan Eliassons avgång nödvändig för att rädda förtroendet för MSB?

– Det är svårt att bedöma, men jag tror att det blev en ohållbar situation efter resorna.

I samband med avslöjandet fick myndigheten stor kritik från allmänheten. Enligt Svante Werger var situationen tuff för många anställda.

– Jag tror att det var många som kände att det var ganska jobbigt. Samtidigt var de olika hur man påverkades. De som arbetade med att bemöta och besvara frågo och kommentarer påverkades så klart mer än de som är i delar av verksamheten som inte har med pandemin att göra, säger han.