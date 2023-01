Fortsatt höga vattenflöden – kulmen dröjer

SMHI utfärdade under fredagen – för första gången någonsin – röda varningar för höga vattenflöden på ett antal orter i Sverige. Bland annat finns översvämningsrisk i området kring övre Viskan, som riskerar att påverka byggnader och infrastruktur.

På lördagen drar ett nytt regnväder in över Götaland och Svealand, vilket gör att de höga vattenflödena väntas ligga kvar eller till och med stiga ytterligare det kommande dygnet. Enligt SMHI väntas kulmen vara nådd under sen söndag eller tidig måndag.

– Utifrån det vi ser just nu kommer det fortsätta att öka, och då framför allt på de platser där vi har varningar. Det har kommit mer regn i prognoserna än vad vi trodde för någon dag sedan och vi har också lagt till två orangea varningar sedan i går, säger Benjamin Selling, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Under lördagseftermiddagen hade SMHI totalt utfärdat två röda varningar, fyra orangea varningar samt ett flertal gula varningar för högt vattenflöde i områden i Svealand och Götaland.

Benjamin Selling betonar dock att de röda – skarpaste – varningarna är mycket lokala.

– Det är viktigt att belysa att en gul nivå generellt inte är jätteextremt. Röd varning kan låta väldigt allvarligt, men de är också väldigt lokala. Det är inte en väldigt utbredd översvämningssituation just nu, utan det handlar om vissa platser, säger han.

SMHI har även utfärdat ett antal gula varningar för snöfall i områden längs Norrlandskusten och i Dalarna. Snöfallet väntas dra in under lördagen och kan ge upp till 20 centimeter snö lokalt.

– Det vi väntar oss under lördagskvällen är ett omfattande nederbördsområde som tar sig in från sydväst. Kraftigt snöfall tar sig in från Dalarna och sprider sig upp över Norrland och Norrlands kustlandskap under natten mot söndag, säger Ulrica Sivert, meteorolog SMHI.