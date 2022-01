Fortsatt minskad spridning av influensa och vinterkräksjuka

Under vecka 2 rapporterades 321 fall av influensa i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Antalet bekräftade fall var högst i Norrbotten, Jämtland, Härjedalen, Västmanland och Kronoberg. Antalet fall ökade kraftigt från vecka 46 för att sedan minska efter en kulm vecka 50.

Nedgången under säsongen 2021–2022 har varit ovanligt kraftig. Vanligtvis syns en nedgång i antalet influensafall under jul- och nyårshelgen som följs av en uppgång från mitten av januari. Hittills under 2022 har en sådan uppgång inte uppmätts, och Folkhälsomyndigheten ser i nuläget inga tecken på en uppgång i influensaaktiviteten. Man varnar dock för att utvecklingen kommande veckor är svårt att förutse.

Vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa har under säsongen varit ovanligt hög. Enligt den rapportering som smittskyddsenheter, i regioner vars befolkning utgör cirka hälften av Sveriges befolkning, deltagit i har cirka 65 procent av personer 65 år eller äldre vaccinerat sig för säsongsinfluensa fram till och med 31 december 2021. Detta kan jämföras med 56 procent under 2020 och 44–48 procent under de föregående fem åren.

En nedgående trend syns även i förekomsten av RS-virus, vars spridning avtagit sedan vecka 50. Sedan vecka 52 är förekomsten ungefär lika stor i åldersgruppen 65 år och äldre som för barn under fem år, den grupp som drabbas hårdast av RS-virus. Sett till befolkningen var antalet rapporterade fall högst i Norrland.

Vad gäller calicivirus, vinterkräksjuka, har fler fall än vanligt rapporterats in under säsongen. Under vecka 2 registrerades 186 fall av calicivirus. Det är något färre än föregående veckor, men antalet fall överstiger medel för de senaste säsongerna. Att antalet fall minskar syns dock genom att antalet sökningar efter vinterkräksjuka som gjorts på 1177.se minskat rejält under de senaste veckorna.

Antalet fall av influensa och RS-virus under årets säsong är inte direkt jämförbara med tidigare säsonger på grund av den breda provtagningen för covid-19, där många prover analyseras även för influensa och RS-virus.

