Fortsatt ökning av antalet virusfall i Sverige

– Vi ser en ökning i antal fall av covid-19 inom hemtjänst och på Säbo. Vi bedömer samhällsspridningen som omfattande och det påverkar belastningen på vården och antalet avlidna. Det är för tidigt att säga när toppen i smittspridningen kommer att nås, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog, i ett pressmeddelande.

Ökningen av covid-19 sker i hela landet och i alla åldersgrupper. Även inom inom intensivvården väntas antalet patienter med covid-19 att bli fler.

Hittills har 37 patienter med bekräftad covid-19 rapporterats in från landets intensivvårdsavdelningar under vecka 51. Det är något färre än under föregående veckor, men antalet väntas stiga på grund av viss eftersläpning i rapporteringen.

Under vecka 50 har 218 personer bekräftats avlidna med covid-19. Det går att jämföra med ett medeltal på 122 de tre föregående veckorna.

Folkhälsomyndigheten har tidigare varnat för en fortsatt smittspridning av covid-19 med en ny topp i januari. Nivåerna av covid-19-sjuka kan då likna de vi såg under förra vintern.

Anders Lindblom, statsepidemiolog. Foto: Folkhälsomyndigheten

Samtidigt fortsätter smittspridningen av andra virus i samhället, med en kraftig ökning av både influensaviruset och rs-viruset. Mellan vecka 50 och 51 har bekräftade influensafall ökat med 60 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Ökningen av rs-viruset var dock mindre – 14 procent.

Sjukvården är kraftigt belastad på grund av virusvågen och Folkhälsomyndigheten uppmanar personer med förkylningssymtom att hålla sig hemma. Fem av sex sjukhus i Stockholmsregionen befinner sig just nu i stabsläge.

