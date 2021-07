Frikyrkliga överger KD på grund av flyktingpolitiken

Vetlanda missionskyrka, morgonbön.

Pastorn och politikern Daniel Berner går genom centrala Vetlanda, mot Missionskyrkan, för att delta i morgonbönen klockan nio.

Han kastar en blick mot mataffären Willys parkering, på andra sidan gatan från kyrkan. Där blev en man huggen i halsen den 3 mars, när en afghansk man under 19 fasansfulla minuter gick med en kniv genom centrum och försökte mörda sju för honom okända män.

Det har varit en omtumlande vår i Vetlanda, och Daniel Berner behöver all sinnesro han kan få. Han är själv pastor i ett annat samfund, i Allianskyrkan, men brukar ibland besöka sin pastorskollega och kompis Anna Karlssons missionskyrka.

– Det är lite skönt att bara delta i bönen, utan att hålla i den själv. Man behöver inte fundera på vad man ska säga.

Stora uppgifter väntar. 42-årige Daniel Berner, i många år kristdemokrat, tillträder denna sommar som kommunalråd i Vetlanda – för Centerpartiet.

– Jag har fortfarande mycket hjärta för KD. Men det är inte mitt parti längre, och det beror på partiets hårdare politik och tonläge i frågor om migration och integration.

Pastorn och C-politikern Daniel Berner går genom Vetlanda centrum, där en man med rötter i Afghanistan den 3 mars attackerade sju för honom okända män. Efter dådet manifesterade nazister – och hotade Daniel Berner eftersom han engagerat sig för asylsökande. Foto: Paul Hansen

Turerna under regeringskrisen har gett Daniel Berner ett kvitto på att han valde rätt när han lämnade partiet. KD borde ha sökt sig till ”mittens rike” istället för att gå högerut, anser han.

– Jag är förundrad över att just KD skulle bli det parti som öppnade dörren in till värmen för Sverigedemokraterna.

Svallvågorna efter knivattackerna den 3 mars har inte lagt sig i Vetlanda. Samma morgon som Daniel Berner promenerar mot Missionkyrkans morgonbön sitter den misstänkte gärningsmannen i säkerhetssalen i Jönköpings tingsrätt, några mil norrut, och lyssnar på hur offren upplevde attacken.

– Han sprang mot mig med kniven och ropade ”Allahu akbar”, säger ett av offren i rätten.

Vi ska ta hand om den minsta, den svagaste

Flera av männen dog nästan av sina skador. En 64-årig man med rullator fick halspulsådern och halsvenen avskuren med ett enda hugg. Hans liv räddades av personer som snabbt tryckte hårt på såret.

– Blodet stod som en kvast ur halsen och jag kände en värme som en blåslampa i hela kroppen. Jag var medvetslös innan jag träffade golvet, berättar 64-åringen i rätten.

”Bär Sverige framåt – Centerpartiet”, står det på tygkassen som är slängd över Daniel Berners vänsteraxel. Bytet från KD till C en av flera förändringar i Daniel Berners liv de senaste åren, men det är inte den största.

Daniel Berner lämnade häromåret Kristdemokraterna. Nu har han skaffat ny partitygväska – och tillträder denna sommar som kommunalråd i Vetlanda för Centerpartiet. Foto: Paul Hansen

En dag 2017 fick Daniel Berner och hans fru Rebecca Berner en extrason. En afghansk kille, Ghulam, kom in i deras liv.

– Jag fick ett samtal från chefen för fritidsgården, som visste att jag var engagerad i kyrkan. ”Det sitter en kille här”, sa han, ”som fyller 18 om två dagar. Då får han inte bo kvar på kommunens hvb-hem. Han måste flytta till någonstans i Sverige där Migrationsverket har en säng.” Det var så det började.

Daniel Berner visste inte vad ett hvb-hem var. Man han visste att Bibeln och den kristna tron säger att man ska hjälpa människor, när de har det svårt.

– Vi ska ta hand om den minsta, den svagaste. Främlingen ska vi vårda. Jag tycker så.

Ghulam flyttade in hos familjen Berner, som läste på om hazarer, om gymnasielagen, om juridik. De bytte blandfärs mot nötfärs i maten.

– Killen som flyttade in hos oss, han är muslim. Och vi är inte bara frikyrkotroende – vi är också en pastorsfamilj. Men nu, tre år senare, måste jag säga att jag har fått en större Gudsbild. Att möta en muslim som är troende... vi har samma resonansbotten, känner jag.

Ghulam har numera fixat egen lägenhet. Häromdagen tog han studenten från handelsprogrammet. Familjen Berner firade med tårta och grillning.

Daniel Berner gick med i KD 2002, när han var nybakad pingstpastor. Det kändes självklart och rätt. ”Då var ju Alf Svensson partiledare.” Foto: Paul Hansen

Samtidigt som pastorns engagemang för asylsökande växte, blev han alltmer besviken på det parti han tillhört i nästan femton år. Senast vid valet 2014 hade Daniel Berner toppat KD:s kommunlista i Kristinehamn, där han bodde då. I samma valrörelse jobbade han heltid som kampanjledare för partiet i Värmland.

Så kom flyktingkrisen 2015. KD och flera andra partier la om sin migrationspolitik i mer restriktiv riktning. Daniel Berner gick åt motsatt håll. Det var ju nu, resonerade han, som flyktingarna verkligen behövde att samhället öppnade sin dörr.

– Jag gick med i KD på grund av mina kristna värderingar. Att jag slutade betala medlemsavgiften var också på grund av mina kristna värderingar.

Ebba Busch citerade Bibeln under partiledardebatten i riksdagen i juni:

– ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör”.

KD-ledaren, som en gång gick i karismatiska frikyrkan Livets ords skola, sa att det var regeringens oförmåga att lösa samhällsproblem som fick henne att tänka på Jesus ord när han hängde på korset.

Ebba Busch ser ”en kristen grund” som fundament i ett gott samhälle. Men vad den där kristna grunden betyder i praktisk KD-politik är annorlunda än på hennes företrädare Alf Svenssons och Göran Hägglunds tid.

Ebba Busch under den partiledardebatt i riksdagen då hon kritiserade regeringen genom att citera Bibeln: ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Foto: Claudio Bresciani/TT

KD krokar numera arm med Sverigedemokraterna i migrationspolitiken. Ebba Busch och Jimmie Åkesson har gått från gemensamma luncher till samarbete. I maj förenades KD, SD, M och L i ett förslag för en mer restriktiv migrationspolitik.

”Framgångsrik integration kräver stram migration”, twittrade Ebba Busch.

Under 2020 sjönk antalet asylsökande till knappt 13.000, den lägsta siffran på hela 2000-talet. I år väntas 15.000 söka asyl, enligt Migrationsverket, som i april skrev ned sin prognos från 16.000. Samma månad sa KD-ledaren på partiets kommundagar att antalet asylsökande måste minska ytterligare.

Den stramare migrationspolitiken tycks inte ha inneburit något lyft i opinionen för KD. I SCB:s stora partisympatiundersökning i maj fick KD 4,5 procents väljarstöd – en bit under valresultatet från 2018, då KD nådde 6,3 procent. I mätningar efter regeringskrisen har KD legat kring 5-6 procent.

Klart är att KD har tappat bland frikyrkliga, enligt statsvetaren Magnus Hagevi, professor vid Linnéuniversitetet.

– Det finns ett svagare stöd för Kristdemokraterna bland frikyrkliga väljare på grund av att partiet har förändrat politiken i flyktingfrågan. Det kan jag slå fast, baserat på de undersökningar jag gjort. Men exakt hur mycket de har tappat är svårare att säga.

Duon Ebba Busch och Ulf Kristersson siktar på att ta regeringsmakten – med stöd av Jimmie Åkessons SD. Våren 2019 började KD som första parti att närma sig SD – genom att bjuda in till en köttbullslunch i riksdagshuset. Sedan dess har samtalen fördjupats. Foto: Henrik Montgomery/TT

Magnus Hagevi säger att frikyrkliga väljare hör till de grupper som är minst negativa till flyktingmottagande och till ett mångkulturellt samhälle.

– Det är svårt för den här gruppen att hänga med i KD:s förflyttning. Partiet har gått från att stå för en allmän flyktingamnesti till en restriktiv flyktingpolitik.

Amnesti? Ja, 2005 ställde sig dåvarande KD-ledaren Göran Hägglund sig bakom Påskuppropet, ett initiativ från Sveriges kristna råd för en generösare flyktingpolitik med krav på amnesti åt migranter som fått avslag på sina asylansökningar.

– Det vore en seger för den kristna människosyn som påbjuder att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade, sa Göran Hägglund då, 2005.

”Vi vill ha ett vidgat flyktingbegrepp och oroas av många tecken på en hårdnande praxis”, skrev Hägglund och hans partiledning.

När pastor Anna Karlsson leder bönen i Vetlanda Missionskyrka sluter Daniel Berner sina ögon och lever sig in.

Gode Gud, tack för att du bryr dig om oss

och hör våra böner

Ge alla människor ett ljus i mörkret

en hand att hålla i

en framtid med dig

I kyrkbänken lyfter Daniel Berner sina armar, med handflatorna vinklade upp mot det höga kyrktaket i trä, och mumlar tacksägelser till Jesus.

– Du höll dig ändå lite lugnare än vanligt. Du brukar ropa högre, skojar Anna Karlsson efteråt med sin pastorskompis.

Pastor Anna Karlsson leder morgonbönen i Missionskyrkan i centrala Vetlanda. Foto: Paul Hansen

De kommer från olika frikyrkliga traditioner, Anna Karlsson och Daniel Berner. Missionskyrkan är ofta mer nedtonad i uttrycket, jämfört med Pingströrelsen och den karismatiska trosrörelsen där Daniel Berner har sin bakgrund.

De båda pastorerna har även lite olika åsikter. Över kyrkkaffet berättar Anna Karlsson att hon nog är ”lite mer åt vänster” än Allianskyrkans pastor. Men de är goda vänner – och de delar engagemanget för flyktingar.

Efter knivdåden den 3 mars kändes det extra viktigt att stå upp för stadens nyanlända, tycker pastorerna. Många Vetlandabor förstod att man inte kan döma alla afghanska killar för vad en afghansk man gjorde – men alla begrep det inte.

De hade satt upp något sorts plakat på vår vägg. Polisen tog bort det

Två dagar efter attackerna intervjuades Daniel Berner av SVT i sin egenskap av ordförande för ”Kvar i Vetlanda”, en förening som stöder asylsökande på orten.

”I vilken utsträckning”, frågade SVT, ”har du förståelse för att dåden i Vetlanda väcker flyktingkritiska reaktioner?”

– Jag kan nog inte ha någon förståelse för det. Att den misstänkte har en identitet som afghan gör ju inte alla andra afghaner till förövare, svarade Daniel Berner på SVT:s fråga.

Pastorskollegerna Daniel Berner och Anna Karlsson i Vetlanda tillhör olika samfund, och har lite olika politiska åsikter. Anna Karlsson är lite mer till vänster. Men de delar engagemanget för nyanlända till Sverige. Foto: Paul Hansen

I Sveriges Radio sa Daniel Berner att Vetlandabor skulle ”fortsätta se det goda i varandra”. Den intervjun plockades upp av nazistiska NMR:s tidning Nordfront och anti-invandrings-sajten Samnytt, med ökänt hatiskt kommentarsfält.

På lördagen den 6 mars, tre dagar efter knivöverfallen, höll NMR en olaglig demonstration på torget. Hatiska meddelanden började strömma in i Daniel Berners telefon. ”Landsförrädare”, läste han, och ännu värre saker.

Daniel Berner utrustades med ett personlarm, uppmanades av räddningstjänst och polis att åka bort över dagen och att inte visa sig i centrum. På lördagskvällen återvände familjen hem.

Under våren hotades Daniel Berner av nazister – men fick även hat från en del kristna på grund av sina åsikter. På ett vykort stod: ”Är du en pastor som tjänar Herren, eller en vidrig politiker som tjänar batikhäxan Annie Lööf?” Foto: Paul Hansen

– Vi skulle precis kolla på Mello när vi fick ett samtal. ”Vi tycker inte att ni ska bo hemma i natt”, sa de.

Familjen packade väskor och ringde kompisar utanför stan: ”Får vi sova hos er?”. När polisen senare gjorde en bevakningsrunda kring familjen Berners tomma hus hade nazisterna i NMR varit där.

– De hade satt upp något sorts plakat på vår vägg. Polisen tog bort det. Jag vill nog inte veta vad det stod.

I tre veckor levde familjen Berner med extra polisbevakning. NMR höll fler aktioner i Vetlanda – men allt hat kom inte från nazister. I sin brevlåda fann Daniel Berner vykort med bibelord och hänvisningar till hans pastorsroll:

”Daniel, ta dig i akt och var på din vakt och håll inte djävulen om ryggen. Förstå att du inte är en Allah-krigare som är här för att slakta, stjäla och förgöra”.

En annan vykortsskrivare ifrågasatte hans partibyte:

”Är du en pastor som tjänar Herren, eller en vidrig politiker som tjänar batikhäxan Annie Lööf?”

Jag var pingstvän, jag var intresserad av politik – då var det ju KD, liksom

I kyrkliga sammanhang märker Daniel Berner ibland en misstro mot islam och muslimer.

– Det kan finnas en oro: Vi vet inte riktigt vilka muslimerna är, ska de ta över? För mig känns de tankarna så främmande. För när främlingen blir ens vän – då är han ju ens vän.

Han blev pastor i Pingstkyrkan 2001. Året därpå gick han med i KD.

– Det var liksom likhetstecken. Jag var pingstvän, jag var intresserad av politik – då var det ju KD, liksom.

Daniel Berner talar med värme om sina år i partiet, om glädjen i att åka på KD-riksting, om allt han lärt sig. Och hur rätt det kändes när han blev medlem år 2002, när han upplevde ”en mjuk ton i partiet”.

– Då var ju Alf Svensson partiledare.

Kristdemokraternas hedersordförande ursäktar sig. Han kan bli ”lite mässande” när han talar om humanism och om flyktingfrågor.

– Men det är så sällan jag blir intervjuad nuförtiden. Och jag känner ett starkt ansvar att tala om detta, säger Alf Svensson på telefon från Gränna.

Så talar han, KD:s mest framgångsrika partiledare genom tiderna, pastorssonen som ledde partiet under 31 år, fram till 2004. Han som tog KD in i riksdagen och som i sina två sista val nådde valresultat som dagens KD-strateger drömmer om: 12 respektive 9 procent.

– Jag vill inte recensera Kristdemokraternas partiledare eller någon annan. Men när jag lyssnar på partiledardebatterna är det som om de försöker överträffa varandra i att säga: Vi är bäst på att stoppa flyktingar. Partiledarna säger sällan: Vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa medmänniskor i nöd.

Ebba Busch är KD:s fjärde partiledare sedan grundandet 1964. Här i samspråk med Alf Svensson, som ledde partiet under 31 år, fram till 2004 då han efterträddes av Göran Hägglund. Foto: Nicklas Thegerström

Formuleringarna känns igen. 82-åriga Alf Svensson talar fortfarande med malm i stämman om ”det okränkbara människovärdet”.

– ”Vi kan inte ta emot alla”, säger man, och tittar på mig som om jag vore mindre vetande. Jag tycker nästan att det är generande, att få det där slängt i ansiktet. För det begriper ju varenda människa att vi inte kan ta emot alla de 70-80 miljoner som FN säger är på flykt. Men det är inställningen, att försöka stoppa så många som möjligt, som är så konstig.

2013 utsågs Alf Svensson till KD:s hedersordförande. Förra sommaren gjorde han ett utspel stick i stäv mot Ebba Buschs strama migrationspolitik. Tillsammans med de tidigare utrikesministrarna Jan Eliasson (S) och Hans Blix (L) krävde Alf Svensson att Sverige skulle ge permanenta uppehållstillstånd till asylsökande ungdomar som anlänt innan den tillfälliga lagen trädde i kraft, sommaren 2016.

”Låt ungdomarna äntligen få andas ut, tryggt fortsätta sina liv här och bidra till Sveriges framtid. Så kan ett sår i vårt samhälle börja läkas och Sveriges humanitära traditioner stärkas”, skrev trion.

KD:s fyra partiledare under 57 år Birger Ekstedt, präst med bakgrund i Högerpartiet, valdes till partiledare när partiet bildades våren 1964. Då hette partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS). Initiativet till bildandet av ett kristet svenskt parti kom från pingstpastorn och kyrkoledaren Lewi Pethrus, som 1956 hade dragit igång lobbygruppen Kristet samhällsansvar. Birger Ekstedt ledde KDS fram till sin död 1972. Alf Svensson, läraradjunkt, predikantson och ungdomsförbundet KDU:s ordförande, var 34 år när han 1973 valdes till partiordförande. Han blev kvar i 31 år på posten. 1985 kom han in i riksdagen med hjälp av en valteknisk samverkan med C. 1991 fick KDS 7,1 procent av rösterna, och kom in i riksdagen av egen kraft. Alf Svensson blev biståndsminister i Carl Bildts regering. 1996 bytte KDS namn till Kristdemokraterna. 1998 kom partiets största valframgång hittills, med 11,8 procent av rösterna i riksdagsvalet. Göran Hägglund, uppvuxen i ett pingsthem och medlem i Svenska kyrkan, valdes till Alf Svenssons efterträdare 2004. 2005 ställde sig KD bakom Påskuppropet, ett kristet initiativ med krav på en mer generös flyktingpolitik och en amnesti för migranter som fått avslag på sina asylansökningar. Mellan 2006 och 2014 var Hägglund socialminister i Fredrik Reinfeldts regering. Ebba Busch, medlem i Svenska kyrkan med bakgrund i frikyrkan Livets ord, valdes 2015 till KD:s partiordförande, 28 år gammal. Bland kandidaterna fanns även Jakob Forssmed, men en enig valberedning nominerade till slut Ebba Busch. I riksdagsvalet 2018 gjorde KD en stark spurt och fick 6,4 procent av rösterna, det femte bästa resultatet i partiets historia. Med Busch vid rodret har KD har rört sig högerut. I våras meddelade Busch att hon är villig att förhandla med SD om migration och rättspolitik. Visa mer

Alf Svensson tillhör Gränna pingstförsamling och är även medlem i Svenska kyrkan. Evangeliernas berättelser om att hjälpa utsatta förpliktigar, menar han.

– Kyrkorna har ju sett detta som en självklar uppgift: Att bry sig om dem som ingenting har. Att ställa sig på deras sida.

Korskyrkans träffpunkt, Filipstad

Säg ”flyktingpastorn” och frikyrkliga över hela landet vet vem du menar. Varje eftermiddag har 73-årige Bengt Sjöberg en kostnadsfri jourmottagning för migranter i Korskyrkans lokal i Filipstad.

– Sjöbergs asylrådgivning, kallar jag det. Det brukar ringa några varje dag.

På väggarna: tavlor med Jesusmotiv och bibelcitat som ”Det är saligare att ge än att få”. På furubordet: en termos kaffe, ett fat med småkakor och högar av asylärenden.

”Flyktingpastorn” Bengt Sjöberg klistrade valaffischer för KDS i Stockholm som tonåring på 1960-talet. 2018 fick han nog av sitt partis hårdare politik och tonläge mot invandring, och lämnade KD efter över femtio år. Foto: Paul Hansen

”Farzad, Stockholm”, står det på en mapp. Och så med mindre text: ”Försökt många gånger. Bror har PUT. Invänta fullmakt”.

Telefonen plingar, Bengt Sjöberg ser på displayen och svarar på engelska:

– Hi Natalie, how are you? Du har fått ett eget hem nu, fantastiskt! Och nu vill du försöka få arbetstillstånd? I dina papper står att Migrationsverket inte riktigt vet vem du är. Tror du att du kan gå till Kameruns ambassad och få dokument där? Eller är du rädd att gå dit?

Bengt Sjöberg lyssnar, ger råd, lägger på. Så ringer det igen.

– Nej men hej Mohammed! Ja, det ska vi ordna. Om du kan komma med papperen så ska jag...

Plötsligt kändes det som om mitt eget parti bara ville att alla skulle lämna landet

Bengt Sjöberg växte upp i en troende familj i Stockholm. Hans pappa Tage Sjöberg var pastor och missionär och arbetade nära pingstledaren Lewi Pethrus, som förestod den stora Filadelfiaförsamlingen i Vasastan.

Bengt Sjöberg var tonåring när Lewi Pethrus tog initiativ till att 1964 grunda det parti som i dag är KD och som då hette Kristen Demokratisk Samling (KDS). Syftet var att svensk politik skulle bli mer kristet präglad.

– Jag var med och klistrade upp KDS valaffischer som grabb.

I över femtio år representerade Bengt Sjöberg KD. Strax före valet 2018 fick han nog. Tonen i asylfrågor hade börjat skrämma honom.

– I 30 år har jag kämpat med att hjälpa asylsökande, som lever i ovisshet och lider. Plötsligt kändes det som om mitt eget parti bara ville att alla skulle lämna landet.

Mohammed Alaj har varit flera år i Filipstad och talar god svenska. Han har konverterat till kristendomen – men hotas av utvisning till Afghanistan eftersom Migrationsverket ifrågasätter om han verkligen är ”genuint troende”. Bengt Sjöberg råder Mohammed Alaj att söka jobb på Barilla, knäckebrödsfabriken i Filipstad som tidigare hette Wasabröd, och försöka få arbetstillstånd. Foto: Paul Hansen

Likt många frikyrkliga prenumererar Bengt Sjöberg på den kristna tidningen Dagen, som Lewi Pethrus drog igång 1945. Där pågår en debatt om KD:s själ – en debatt som fick extra intensitet i maj, när den 78-årige pingstvännen och KD-politikern Knut Isaksson i Dorotea meddelade att han fått nog, och att KD:s avdelning i den lilla lappländska kommunen bommar igen.

– Jag lämnar mitt parti för att kunna se mina barn i ögonen. Samarbetet med SD blev droppen, säger Knut Isaksson på telefon.

Knut Isaksson var under flera år oppositionsråd i Dorotea. 2011 utsågs han till ”Årets kristdemokrat” av partitidningen Kristdemokraten. Han ogillar de senaste årens förändrade tonläge från KD-ledningen.

– Det är bara höger, höger hela tiden. Och inte bara inom flyktingpolitiken. Det blir som en tävling: Om Moderaterna säger tre års fängelsestraff för nåt, så ska KD säga fem år.

Vi är många frikyrkliga som inte trivs med den nya hårdheten och gapigheten

KD i Dorotea har sju medlemmar. Ordförande Isaksson säger att de andra i avdelningen håller med honom i kritiken mot partiledningen. Därmed upphör verksamheten i KD Dorotea.

– KD håller på att byta ut sin väljarbas. Vi är många frikyrkliga som inte trivs med den nya hårdheten och gapigheten.

Efter att Dagen och Västerbottens-Kuriren berättat om Knut Isakssons avhopp har han översköljts av reaktioner från aktiva kristdemokrater.

– Åtminstone femtio har ringt eller skrivit till mig. ”Vi har samma tankar”, säger de. Flera har gråtit över utvecklingen.

Knut Isaksson är tagen.

– Att det skulle bli så stort att en gubbe i Lappland hoppar av.

Bengt Sjöberg känner många inom KD som ifrågasätter partiets högersväng på senare år, säger han. 2018 var han med i en stor Messengergrupp för oroade kristdemokrater. ”Flera där var högt upp i partiet.” Foto: Paul Hansen

Bengt Sjöberg är inte lika förvånad. Han minns en Messengergrupp för oroade kristdemokrater som startade 2018 och snabbt växte. Där diskuterades partiets riktning. Vad betydde det att Ebba Busch fikade med Jimmie Åkesson?

– Vi var många i gruppen. Flera var högt upp i partiet. Några sa: Vi ska fortsätta att verka inom KD, och påverka. Andra gjorde som jag, hoppade av.

Samtidigt finns en rörelse åt andra hållet, från KD till SD. Charlie Weimers, tidigare stabschef för KD:s Lars Adaktusson i Bryssel, gick över till SD före valet 2018. Och häromveckan berättade Dagen att pingstvännen Stefan Dozzi, tidigare kommunalråd i Värmdö och chef för KD:s partikansli i Stockholm, har börjat arbeta på Sverigedemokraternas kansli.

– De kyrkliga väljarna går åt flera håll – även till SD, säger statsvetaren Magnus Hagevi.

Det beror delvis på att så kallad ”religionsröstning” minskar generellt. Kyrkliga väljare liknar alltmer de sekulära väljarna. De inte längre lika lojala med vissa partier (även om V och SD fortfarande är svaga bland gudstjänstbesökare).

– Steget mellan KD och SD har blivit mindre rent politiskt. När KD själva har en restriktivare flyktingpolitik, så kan det legitimera tidigare KD-anhängare att hoppa till SD, som är ännu mer restriktiva, säger Magnus Hagevi.

”Flyktingpastorn” Bengt Sjöberg skakar på huvudet åt SD-närmandet. Han läser hellre Alf Svenssons krönikor i Dagen, och jublar när den förre KD-ledaren varnar för att dela in människor i ett vi och ett dom.

Bengt Sjöbergs ideella jourtelefon, ”Sjöbergs asylrådgivning”, håller öppet på eftermiddagarna. Han får flera samtal från hjälpbehövande varje dag. Foto: Paul Hansen

– Han måste ju vara försiktig, naturligtvis. En tidigare partiordförande ska ju inte lägga sig i. Men om Alf Svenssons idéer hade fått leva vidare – då hade jag varit kvar i partiet i dag.

På telefon från Gränna säger Alf Svensson att han förstår de pastorer som de senaste åren lämnat KD.

– Ja, jag förstår dem. Men jag vill inte heller döma ut andra som inte har deras åsikter. Var och en har rätt att ta ställning själv, och jag vill inte vara överförmyndare.

Däremot vill Alf Svensson gärna lyfta fram de tyska kristdemokraterna, Angela Merkel och hennes kronprins i CDU, Armin Laschet. Han talar om succévalet häromveckan i delstaten Sachsen-Anhalt, där CDU vann stort över högernationalistpartiet AfD.

– Laschet har ju stått vid Merkels sida i att vara öppen mot invandring. Så det går ju att även i dagens samhälle att stå för en hållning som inte har besmittats av SD:s populistiska fasoner.

Angela Merkels uttalande vid flyktingkrisen 2015 – ”Wir schaffen das”, ”Vi klarar det” – var ett viktigt vägval, menar KD:s hedersordförande.

– Det betyder inte att alla gränser är öppna. Men det finns en vilja, ett tonläge, som nu än en gång visar sig vara framgångsrikt.

KD:s dåvarande partiledare Alf Svensson gör segertecknet efter partiets framgång i riksdagsvalet 1998, då KD fick 11,8 procent av röstern. "Jag är övertygad om att det inte är missnöjesröster vi har fått", kommenterade han valresultatet då. Foto: Fredrik Funck

I riksdagsvalet 1998 ledde Alf Svensson KD till partiets största valframgång hittills, med 11,8 procent av rösterna. Varför gick det så bra då? När Alf Svensson får frågan berättar han om en bok av Ingrid Ydén-Sandberg, som han fick i sin hand i valrörelsen.

”En våg av godhet” handlar om Abbé Pierre, katolsk präst i franska motståndsrörelsen som räddade judar undan nazisternas dödsläger.

– Jag tyckte så mycket om det där. En våg av godhet. Det fångade mitt sinne så starkt.

Det behövs fler barmhärtiga samariter i svensk politik

I valspurten började Alf Svensson använda uttrycket. Han minns särskilt ett torgmöte vid Åhléns i Stockholm.

– Jag har nog aldrig talat för så mycket folk. Och jag talade nästan enbart om en våg av godhet.

Han tror att folk är trötta på politiker som ”bara pratar om hur bra man själv är och hur usla alla andra är.”

– Folk vill göra gott. De vill sugas med på en våg av godhet. Och vi vill ju alla egentligen göra något positivt, men nu har vi fastnat i brott och straff och att stoppa flyktingar.

Det är, i Alf Svenssons ögon, inget uppbyggligt politiskt budskap. Bättre att vända sig till Bibeln.

– Det behövs fler barmhärtiga samariter i svensk politik.