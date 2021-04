Fritidsledare rekryterade 17-åringar för att mörda advokat

En morgon i september 2019 skjuts advokaten Henrik Olsson Lilja i sitt trapphus av en torped. Kulan träffar nästan hjärtat. En tidigare toppjurist som han haft en nära relation till döms för mordbeställningen. Orsaken till mordförsöket är en långdragen konflikt mellan toppjuristen och advokaten.

Men torpeden som slutligen avlossar skotten är bara en av flera som toppjuristen anlitat. Det omfattande fallet tas just nu upp i Svea hovrätt och dom väntas under april. Det som är mindre känt är hur de två första torpederna rekryterades.

De två första var 17 år och tidigare ostraffade. Det visar sig att det är en av killarnas fritidsledare som tillsammans med toppjuristen försökt förmå dem att döda advokaten. Hur kunde det gå så snett?

Michael Steger, ett av vittnena i rättegången, och Ali Azahaf i Tensta i nordvästra Stockholm. Ali Azahaf driver idrottsklubben Tensta United. ”De är verkligen offer i samhället”, säger han om 17-åringen och hans jämnårige vän och fortsätter: ”Jag tycker det är förkastligt att vi har personal med den läggningen som jobbar på våra fritidsgårdar. Det är våra barn vi betror dem med”, säger han. Foto: Magnus Hallgren

Regnet duggar tätt över torget i Tensta. Michael Steger tar skydd för regnet i centrum. Han är ett av vittnena i rättegången eftersom han under en tid delade lägenhet med fritidsledaren. 17-åringen var ofta på besök och en eftermiddag spelar han och pojken in en hiphop-låt tillsammans. Att två tidigare ostraffade pojkar rekryteras till torpeder av en toppjurist, handlar om bilden som samhället har av ungdomar som växer upp i området, hävdar Michael Steger.

– Man är förblindad av fördomar som man har om unga killar som bor här och kombinerar det med låga förväntningar på att de ska lyckas i livet. Istället för att uppmuntra dem till att nå sin fulla potential så släcker man glöden och låter kriminaliteten vinna, säger han.

Fritidsledaren och den kvinnliga toppjuristen möts första gången den 17 juli 2018 i en toalettkö på en restaurang på Kungsholmen.

De börjar prata och kvinnorna fattar tycke för varandra. Deras samtal fortsätter och kvinnorna öppnar upp om sina liv och problem. Fritidsledaren berättar i polisförhör att hon som socionom velat hjälpa och stötta toppjuristen och innan de tar avsked byter kvinnorna telefonnummer.

Fritidsledaren har under rättsprocessen hävdat att hon saknat uppsåt att döda advokat Henrik Olsson Lilja. Foto: Magnus Hallgren

Men deras relation tar en förödande vändning för alla inblandade när den utvecklas till en medberoendedans.

Pojken var bara tolv år när han och kvinnan, som senare kom att bli hans fritidsledare lärde känna varandra genom olika musikarrangemang i Stockholm.

När fritidsledaren påbörjar sin anställning på en fritidsgård intensifieras relationen till 17-åringen. Han besöker lokalen varje dag.

När DN får kontakt med fritidsledaren lever hon på hemlig ort för att lättare kunna starta ett nytt liv.

– Han behövde kanske hjälp med något. Och så började det lite smått att han behövde fylla på sin mobiltelefon med pengar. Till en början så kände jag att där går gränsen. Men sen tjatade han och till slut så tappade jag gränserna, säger hon.

En då minderårig pojke och hans jämngamla vän från Tensta involverades i mordplanerna på advokaten Henrik Olsson Lilja. Bakom mordplanerna finns en toppjurist som advokaten tidigare haft en nära relation till. Foto: Magnus Hallgren

Både 17-åringen och fritidsledaren berättar att de utvecklar en syskonrelation.

– Jag värnade om honom och han började berätta allt mer om hur han hade det hemma. Där började det här syskonskapet. Han förlitade sig på mig. Jag kände att jag ville ta hand om honom, fortsätter fritidsledaren.

Men hennes arbetsgivare har ingen kännedom om att en allt större gränslöshet uppstår i deras relation där profession och privatliv allt mer suddas ut.

Medan många av hans jämnåriga slutar att besöka fritidsgården när de börjar gymnasiet, fortsätter han att gå dit. Snart börjar de även umgås privat. Maten i hennes kylskåp blir lika mycket hans och fritidsledaren fortsätter att förse honom med fickpengar.

Efter att fritidsledaren varit deprimerad en tid övergår hennes mående successivt till ett maniskt tillstånd. Det är under semestern i juli som hon första gången träffar den tidigare toppjuristen i toalettkön.

Fritidsledaren säger att hon blev manipulerad av toppjuristen. Foto: Magnus Hallgren

Samtidigt brottas 17-åringen med ekonomiska bekymmer. Fritidsledaren som fått bilden att toppjuristen är välbärgad ser en möjlighet för 17-åringen att få låna pengar av henne och samtidigt vistas i en annan miljö än förortens svala betong. Hon föreslår därför att han ska följa med till toppjuristens idylliska sommarboende vid vattnet.

– Toppjuristen manipulerade mig. Jag hamnade i hennes våld och såg ingenting annat än hennes ord, stöd och kärlek i början, säger Fritidsledaren.

Men varken 17-åringen eller fritidsledaren anar att innan vistelsen är över kommer båda involveras i en mordkomplott mot en av landets främsta försvarsadvokater, Henrik Olsson Lilja.

I sommarhuset finns flera sällskap. Under kvällen berättar toppjuristen om sin oro för konflikten med Henrik Olsson Lilja. Fritidsledaren och andra i sällskapet funderar på hur man bäst kan hjälpa. På ett skämtsamt sätt läggs det fram av en person i sällskapet att det bästa vore om advokaten dör.

Advokaten Kristofer Stahre, som försvarar den ena 17-åringen, har överklagat sin klients dom i Svea hovrätt. Foto: Magnus Hallgren

17-åringen sitter på altanen när fritidsledaren och toppjuristen kommer ut. Hans advokat Kristofer Stahre berättar:

– Det är i toppjuristens sommarhus som fritidsledaren första gången frågar min klient om han kan tänka sig att döda någon. Han känner sig kränkt och besviken över att ha fått den frågan av en person som han betraktar som sin storasyster. Det andra som sker är att toppjuristen misshandlar honom där. Skulden för det här lägger han på fritidsledaren.

Fritidsledaren har hävdat att det i verkligheten är toppjuristen som ställer den brännande frågan till 17-åringen.

Dagen efter åker pojken ensam hem till Stockholm. Men det han inte vet är att han kommer att bli indragen i fler möten med toppjuristen.

Fritidsledaren och den tidigare toppjuristen träffades på en restaurang på Kungsholmen i Stockholm i juli 2018. Foto: Magnus Hallgren

Efter en tid hjälper fritidsledaren sin väninna att träffa 17-åringen i Sickla i Stockholm. Snart berättar toppjuristen att det bästa för henne vore att röja advokat Henrik Olsson Lilja ur vägen. Känner 17-åringen någon som kan utföra mordet, undrar hon?

17-åringen föreslår att han själv ska utföra mordet, vilket båda kvinnorna går med på.

Men hans försvarare Kristofer Stahre driver tesen att 17-åringen aldrig tänkt utföra något mord. Pojken är ute efter att lura kvinnorna på pengar.

Ännu en pojke involveras i planerna, 17-åringens jämngamla kompis från Tensta. I fritidsledarens kök håller toppjuristen ett möte med båda pojkarna. Planen är att pojkarna ska utföra mordet tillsammans och fritidsledaren vallar båda pojkarna vid separata tillfällen i advokatens bostadskvarter. Men 17-åringen går under jorden innan dådet hinner utföras. Kompisen står därmed ensam kvar som torped.

På begäran av toppjuristen köper fritidsledaren en jaktkniv. Fritidsledaren hävdar att 17-åringens kompis själv väljer ut en kniv eftersom den pistol som 17-åringen säger sig ha köpt för fritidsledarens pengar inte syns till.

Tensta i nordvästra Stockholm. Här ska flera möten ha ägt rum mellan toppjuristen och de två 17-åringarna. Foto: Magnus Hallgren

Men även 17-åringens kompis hoppar av. Det bevisas aldrig om kniven ens överlämnats till honom.

Enligt tingsrättsdomen hjälper kompisen istället toppjuristen och fritidsledaren att komma i kontakt med en tredje torped som träffar toppjuristen. Även han försvinner när han fått pengar från fritidsledaren.

Den kvinnliga fritidsledaren var vid tiden för brotten en tidigare ostraffad socionom i 35-årsåldern och själv bosatt i Tensta. Hon är sjukskriven från arbetet under hela den period som mordkomplotten pågår. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet begick fritidsledaren gärningarna under påverkan av en bipolär sjukdom som hon under handlingarna inte visste att hon led av.

Kort därefter flyr även fritidsledaren Tensta. Hennes anställning som fritidsledare har hon då kvar. Hon avslutar sin anställning på egen begäran våren 2020. Kommunen vill inte ställa upp på intervju men svarar i ett skriftligt meddelande att man följer de rutiner som finns för att säkerställa att medarbetare i framtiden inte brister i sitt förhållningssätt.

– Jag vaknar. Herregud det här är helt åt helvete och måste försöka ta tag i mitt liv, säger fritidsledaren som i dag får behandling för sin sjukdom.

Norr Mälarstrand på Kungsholmen i Stockholm där mordförsöket ägde rum i september 2019. Foto: Magnus Hallgren

Hur kunde du sammanföra 17-åringarna som du ville skydda och stötta med toppjuristens mordplaner?

– Det är ju mitt fel. Hade de inte träffat mig så hade de inte träffat toppjuristen. Viljan var god men sinnet grumlades dels av hennes manipulation men också av min egen hjärna som inte var frisk. Min vilja var ju att rädda dem. Nu låter det helt sjukt. Hur skulle jag kunna rädda någon genom att ge dom pengar till ett vapen som i sin tur skulle döda en annan människa, säger fritidsledaren.

17-åringens advokat Kristofer Sthare menar att hans klient blev duperad.

– Min klient blir lurad i en situation av en 15 år äldre person, en person som han såg som sin storasyster, en person som var hans fritidsledare i Tensta, säger Kristofer Stahre.

– Familjen har litat på verksamheten anordnad av stadsdelen och att det är reko människor som jobbar där och inte människor som ska få dig indragen i mordkomplotter, fortsätter han.

Vad tänker du om fritidsledarens roll?

– Hon är så fokuserad på att hjälpa sin nyvunna väninna att hon åsidosätter sin ”lillebrors” behov och skydd, säger han.

Kristofer Stahre har överklagat domen till Svea hovrätt.

– Min klient dömdes i tingsrätten för förberedelse till mord. De ansåg att man kunde avfärda invändningen att det här rörde sig om ett bedrägeri. Jag menar att det är ett kvitto på de fördomar som man har om de här ungdomarna att bara för att man är 17 år och bor i Tensta så är man beredd att mörda någon för 50.000 kr. Jag menar att det finns gott om omständigheter som talar för att så inte var fallet, säger Kristofer Stahre.

Den 17-årige vännen döms senare för stämpling till mord. Vännens försvarare, Peter Mutvei, driver liksom Kristofer Stahre tesen att hans klient haft andra avsikter än att utföra mordet, nämligen att få ut pengar av kvinnorna. Även han överklagar sin klients dom.

I Tensta är det få som känner till historien. Michael Steger slår ut med händerna:

Ali Azahaf och Michael Steger är båda involverade i det lokala föreningslivet i Tensta. Foto: Magnus Hallgren

– Så länge som vi inte erkänner att unga killar och tjejer härifrån också kan bli högutbildade och framgångsrika, kan liknande saker fortsätta att hända. Om jag varit fritidsledaren och både bott och arbetat i området så skulle jag ha känt mer empati med grabbarna, säger han.

Fritidsledaren får skyddstillsyn som straff. Hon anses skyldig både för stämpling och förberedelse till mord men döms enbart för det senare. I domen står det att hon utnyttjat pojkarnas unga ålder och oförstånd. Fritidsledaren har under rättsprocessen hävdat att hon saknade uppsåt att döda advokaten.

Toppjuristens advokat säger att hans klient förnekar brott.

Dådet mot advokat Henrik Olsson Lilja 1. En kvinna, född 1968, var tidigare en toppjurist som advokaten haft nära relation till, döms till 14 års fängelse för anstiftan av försök till mord. 2. En man, född 1966, med kriminell bakgrund, döms till 14 års fängelse för mordförsöket på advokaten. 3. En man, född 1966, med kriminell bakgrund döms till 6 års fängelse för medhjälp till mord. 4. En kvinna, född 1986, döms till skyddstillsyn för förberedelse till mord. Kvinnan ansågs begå gärningarna under påverkan av en bipolär sjukdom som hon under handlingarna inte visste att hon led av. I dag får hon adekvat behandling för sin sjukdom. 5. En man, född 2001, döms till skyddstillsyn för mordförsök. 6. En man, född 2001, döms till skyddstillsyn för stämpling till mord. Visa mer

Läs mer:

12 års fängelse för mordförsök på advokaten Henrik Olsson Lilja

Jurist döms till 14 års fängelse – beställde mord på stjärnadvokat