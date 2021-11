Fullvaccinerad i USA – men portad i Sverige

När Ellen Eriksson erbjöds vaccin mot covid-19 under studierna i USA i våras tackade hon ja. Precis som alla andra amerikaner fick hon sedan ett CDC-kort (Centre for Disease Control and Prevention) som intygar att hon har gjort vad hon kan för att skydda sig mot sjukdomen.

Men i somras återvände Ellen hem till Göteborg och här gäller inte den amerikanska modellen. När det nu börjar ställas krav på vaccinationsbevis vid stora evenemang har hon försökt ta reda på hur hon ska göra.

– Jag har ringt både myndigheter och läkare, men ingen verkar veta riktigt. Någon sa att jag ska ”gå på magkänslan” och kanske helt enkelt börja om med två nya sprutor, men ingen verkar veta om det är säkert att göra så.

Det amerikanska passet, som Ellen Eriksson alltid bär med sig, ger henne tillgång till evenemang där, men inte här. Foto: privat

Den sorts digitala pass som Sverige accepterar går numera att få även i USA – för den som är bosatt där, men det är ju inte Ellen Eriksson längre.

Samma sak gäller för Rasmus Jonsson – också han göteborgare – som studerat och spelat tennis i USA, men nu återvänt hem, fullvaccinerad. När även han fick rådet att dubbelvaccinera sig för att kunna bevisa sitt skydd mot sjukdomen kontaktade han Pfizer, läkemedelsbolaget som gett honom sprutorna.

– De hade en liten studie på ”övervaccinerade” människor, men inget som håller vetenskapligt, berättar Rasmus. Han har efter det beskedet valt att inte ta en ny omgång på eget bevåg.

Fakta. Vaccinationspass från den 1 december Vaccinationsbevis kommer att införas för idrottsevenemang, konserter, bio och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare den 1 december. För de verksamheter som inte vill införa vaccinationsbevis, kommer särskilda regler att gälla så att människor ändå kan hålla avstånd när vaccinerade och ovaccinerade möts. Visa mer

Utlandsstudenterna är inte ensamma. I början av september hade E-hälsomyndigheten fått 900 förfrågningar från personer som vaccinerat sig utanför EU. Socialdepartementet anser att frågan är angelägen.

– Vi försöker att ta fram en lösning så snabbt som möjligt, säger kanslirådet Maarten Sengers.

Ambitionen är att ha ett system redo till årsskiftet, men det kan också dröja till efter helgerna. E-hälsomyndigheten har lovat att ha tekniken redo, men den svåra nöten – som fortfarande bereds på departementet – är att se till att en annan myndighet kan verifiera utländska vaccinationsbevis.

– Det ska fungera lika bra för den som vaccinerat sig i USA, som för den som vaccinerat sig i Kambodja. Vissa andra EU-länder har varit snabbare med att få ett system på plats, men de har stora problem med förfalskningar nu. Det är trovärdigheten för systemet som står på spel, och därför tar det lite tid, säger Maarten Sengers på Socialdepartementet.

Nästa onsdag ställs krav på vaccinationsintyg på svenska evenemang. Ellen Eriksson och flera andra som vaccinerats utomlands kommer inte att släppas in. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Läs mer:

Tegnell förbereder nya restriktioner

Anna Bratt: Med vaccinpassen går Sverige sin egen väg igen